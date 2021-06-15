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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسهل طريقة للقضاء على التصبغات والهالات السوداء ..فيديو

الدكتور دينا أبو
الدكتور دينا أبو السعود، خبيرة تجميل

قالت الدكتور دينا أبو السعود، خبيرة تجميل ، إن كريم " بينكي " يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%،  موضحة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة أو العطور ، ومتوفر بجميع المحافظات.

 

وأضافت " أبو السعود " خلال لقائها مع برنامج " سفرة وطبلية " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن البشرة قد تتعرض للغمقان والتصبغات فى سن مبكرة، مما يعد مشكلة للكثير من الفتيات ويسبب لهن الإزعاج، خاصة فى فصل الصيف.

 

ونصحت خبيرة تجميل ، باستخدام الكريمات التي تحتوي على مستخلص التوت البري للبشرة " بينكي " ، لأنه يقي من الشيخوخة ، حيث يحتوى على الميلانين والعرقسوس .

وتابعت " أبو السعود " ، أنه منبع التفتيح للبشرة ، ويحتوى أيضاً على العديد من المعادن، وفيتامين سي الذي ينشط الدورة الدموية ويحفز على إنتاج الكولاجين، ومعدن الزنك. 

 

ونوهت ، أنه من الممكن أن نعالج التصبغات و الهالات السوداء من خلال كريم " بينكي" الذي يمكن باستعماله ، توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات .

التصبغات الهالات السوداء خبيرة تجميل كريم بينكي المواد الحافظة اخبار التوك شو

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