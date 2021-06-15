أسهل طريقة للقضاء على التصبغات والهالات السوداء ..فيديو

قالت الدكتور دينا أبو السعود، خبيرة تجميل ، إن كريم " بينكي " يحتوي على مكونات طبيعية بنسبة 100%، موضحة أنه لا يحتوى على المواد الحافظة أو العطور ، ومتوفر بجميع المحافظات.

وأضافت " أبو السعود " خلال لقائها مع برنامج " سفرة وطبلية " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن البشرة قد تتعرض للغمقان والتصبغات فى سن مبكرة، مما يعد مشكلة للكثير من الفتيات ويسبب لهن الإزعاج، خاصة فى فصل الصيف.

ونصحت خبيرة تجميل ، باستخدام الكريمات التي تحتوي على مستخلص التوت البري للبشرة " بينكي " ، لأنه يقي من الشيخوخة ، حيث يحتوى على الميلانين والعرقسوس .

وتابعت " أبو السعود " ، أنه منبع التفتيح للبشرة ، ويحتوى أيضاً على العديد من المعادن، وفيتامين سي الذي ينشط الدورة الدموية ويحفز على إنتاج الكولاجين، ومعدن الزنك.

ونوهت ، أنه من الممكن أن نعالج التصبغات و الهالات السوداء من خلال كريم " بينكي" الذي يمكن باستعماله ، توحيد لون البشرة وعلاج التصبغات .