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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

إقرار الموازنة الجديدة.. بدل المهن الطبية يصل لـ 1225 جنيها بالقانون

زيادة بدل المهن الطبية
زيادة بدل المهن الطبية

بعد عدة جلسات من المناقشات، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، أمس الاثنين، نهائيا على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2021/ 2022.


يبلغ إجمالي موارد الموازنة العامة للدولة 2 تريليون و461 مليار جنيه، مقسمة إلى 2 تريليون مليار للجهاز الإداري للدولة، و185 مليارا و953 مليون جنيه للإدارة المحلية.

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وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمت زيادة مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة الجديدة بما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، حيث بلغ إجمالى مخصصات قطاع التعليم ٣٨٨,١ مليار جنيه منها: ٢٥٦,١ مليار جنيه للتعليم قبل الجامعى، و١٣٢ مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، بينما بلغ إجمالى مخصصات قطاع الصحة ٢٧٥,٦مليار جنيه.


زيادة الأجور
 

كما تضمنت موازنة العام المالي الجديد، زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين إلى ٣٦١ مليار جنيه بنسبة ١١,٤٪ عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.

 

بدل المهن الطبية

 

وبالحديث عن قطاع الصحة، نستعرض زيادة بدل المهن الطبية وفقا لقانون بدل المهن الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب، يوليو الماضي، حيث وصلت الزيادة إلى 525 جنيها، وبحد أدنى 300 جنيه، كالآتي:

 

- إجمالي زيادة البدل 525 جنيها ( 1225 بدلا من 700) للأطباء البشريين كفئة أولى.

 

- إجمالي زيادة البدل 375 جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائيي العلاج الطبيعى (سيصبح 875 بدلا من 500).

 

- 340 جنيها لأخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين (سيصبح 790 بدلا من 450).

 

- 300 جنيه لدبلومات التمريض والفنيين الصحيين (سيصبح 700 بدلا من 400)

الموازنة العامة للدولة مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة الأجور المهن الطبية

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