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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق جلسة النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المقرر أن يناقش المجلس طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية. 


وجاءت القائمة كالتالي:

1- طلبات إحاطة عن خطة توصيل الغاز الطبيعي لجميع محافظات الجمهورية، فضلا عن ارتفاع تكاليف مقايسات التوصيل للمنازل، مقدمة من:

السيد العضو مجدي الأمير
السيد العضو طه الناظر
السيد العضو سامح السايح
السيد العضو أحمد الشناوي
السيد العضو أيمن معاذ
السيد العضو مجدي عاشور
السيد العضو وحيد فوده
السيد العضو عامر الشوربجي
السيدة العضو ولاء عبد الفتاح
السيدة العضو شادية خضير
السيد العضو رياض عبد الستار
السيد العضو لطفي شحاتة
السيد العضو محمد نجيب خالد نور الدين
السيد العضو خالد عبد العظيم عبد المولى
السيد العضو حسن سيد خليل
السيد العضو مجدي ملك
السيدة العضو فايزة صالح
السيد العضو كريم السادات
السيد العضو محمد عزت عرفات
السيدة العضو منى عبد الله
السيد العضو علاء قريطم
السيد العضو عبد الباقي تركيا
السيدة العضو ولاء التمامي
السيد العضو طارق الطويل

 

2- طلبا إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم، مقدمان من:
السيد العضو محمد عبد الله زين الدين
السيد العضو جمال الشورى

 

3- طلبات إحاطة مقدمة من:
أ. السيد العضو وجيه أباظة، عن بيع وتوصيل الغاز الطبيعي بالأسعار التجارية للمساجد والكنائس بالمخالفة لصحيح القانون.
ب. السيد العضو علاء جعفر، عن تضرر العاملين بشركة بتروجيت من نظام اليومية.
جـ. السيد العضو عبد الناصر عطية، عن خطة الوزارة لتنشيط عمليات البحث عن الثروات المعدنية بمدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر.

د. السيد العضو هشام الحصري، عن قرار إحلال السيارات التي تعمل في نقل المنتجات البترولية إلى محطات خدمة وتموين السيارات رغم جودتها.
هـ. السيدة العضو نانسي نعيم، عن ضرورة دعم البنية التحتية لنقل وتخزين وتوزيع البوتاجاز في محافظة سوهاج لتأمين احتياجات منطقة جنوب الوادي من البوتاجاز.
و. السيد العضو عبد الوهاب خليل، عن خلو معظم المناصب بالوزارة من القيادات الفنية.
ز. السيد العضو محمد أحمد الجبلاوي، عن عدم وجود نتائج ملموسة لمشروع إعادة هيكلة قطاع البترول.
حـ. السيد العضو محمود قاسم، عن تصدير المنتجات البترولية وبيعها بالأمر المباشربالمخالفة للقانون.


4- سؤال مقدم من: السيد العضو محمود عصام موسى، عن  الإجراءات التي تم اتخاذها من قِبل الوزارة لمنع تكرار الحرائق التي حدثت لبعض شركات البترول.

مجلس النواب مجلس الوزراء الغاز الطبيعى وزير البترول محافظة سوهاج

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