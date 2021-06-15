تقارير.. إقامة مباراة الترجي والأهلي بحضور جماهيري

أكد تقرير تونسي، أن السلطات التونسية، وافقت على إقامة مباراة الترجي ضد الأهلي، المقرر لها 19 يونيو الجاري، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بحضور جماهيري.

وذكرت إذاعة “ موزاييك” التونسية، أن السلطات التونسية وافقت، اليوم، الثلاثاء، على طلب إدارة نادي الترجي، بحضور 5 آلاف مشجع مباراة الأهلي".

كانت السلطات التونسية، رفضت مؤخرا حضور الجماهير مباراة الترجي أمام الأهلي، بسبب فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يسافر الأهلي إلى تونس، اليوم، الثلاثاء، استعدادا لموقعة الترجي.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف "، أعلن، مؤخرا.، حكام مباراتي الأهلى أمام الترجي التونسي بذهاب وإياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر إقامتهما 19 و 26 يونيو الجاري .

وقرر الكاف إسناد مباراة الذهاب إلى الجنوب أفريقي فيكتور جوميز ، على أن يقود الكاميروني أليوم نيانت مباراة الإياب بالقاهرة بين الفريقين .

وأعلن الكاف تواجد الزامبي " سيكازوى " حكما للفار في مباراة الذهاب بين الأهلى والترجي ، على أن يتواجد المغربي رضوان جيد حكما للفار فى مباراة العودة .

كما قرر الكاف بشكل نهائي تطبيق خاصية الفيديو خلال مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك فى ظل الرغبة فى السيطرة على الأخطاء التحكيمية.