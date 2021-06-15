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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يوجه بتخصيص شقة لشاب مريض وصرف إعانة عاجلة

محافظ المنيا في لقاء
محافظ المنيا في لقاء خدمة المواطنين

قرر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صرف إعانة عاجلة لاحد المواطنين، نظراً لظروفه الصحية، وذلك في استجابة لشكوى المواطن على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، كما وجه الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، بتخصيص شقة بالطابق الأرضي له .

 

جاء ذلك خلال، لقاء المحافظ مع عدد من المواطنين، ضمن مبادرة "ساعة مع مسئول"، والذي تنظمه إدارة خدمة المواطنين، للاستماع لمشاكل المواطنين وخلق حلول لها، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق.

 

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أكد المحافظ، أن المحافظة تعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، لرصد ومتابعة شكاوى المواطنين، من خلال منظومة الكترونية، متكاملة لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها بالشكل العاجل الفوري، وفقاً للضوابط الموضوعة، وإيجاد حلول جذرية لها، مؤكداً على ضرورة خلق حالة من التواصل الإيجابي، والفعال، بين الجهاز التنفيذي، والمواطنين، من خلال جميع قنوات الاتصال المتاحة، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لمشاكلهم، والعمل على التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

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