عاجل
4 توصيات برلمانية لتعزيز دور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية السجن 10 سنوات لمتهم في أحداث عنف المطرية مصر للطيران تسير اليوم 57 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية قبيل ساعات من مسيرة الاعلام.. إندلاع عدة حرائق في مستوطنات إسرائيل صحف السعودية ..بايدن يحذر: سنرد على روسيا إذا واصلت أنشطتها الضارة.. والكويت تعلن دخول سلالة كورونا المتحورة دلتا البلاد.. والناتو يعلن: الصين ليست عدوا لنا.. وتهمة الإرهاب تنتظر قاتل المسلمين بكندا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب تتصدى لفساد تشكيل اللجان بالمحليات

مصطفي سالم وكيل لجنة
مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تقرير اللجنة عن الموازنة العامة للدولة و  الذي وافق عليه مجلس النواب، تضمن العديد من التوصيات لمواجهة و التصدي للفساد المنتشر في بعض قطاعات المحليات.

وأضاف سالم أن اللجنة أوصت في تقريرها بضرورة تشكيل لجنة من التفتيش المالي بوزارة المالية لبحث ودراسة ما يلى:
١- القواعد والمعايير التى يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان التى يتم تشكيلها والمتعلقة بالمشروعات الإنتاجية  وكافة اللجان الأخرى بالمحافظات 
٢- دراسة مدى اتفاق طبيعة وظائف وخبرات من يتم اختيارهم لعضويه هذه اللجان وموضوعاتها وطبيعة عملها .
٣- الأسس والمعايير التى يتم على أساسها تحديد وتوزيع قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تصرف لأعضاء هذه اللجان ومدى اتفاقها مع القرارات والقواعد المنظمة لذلك ومع صحيح القانون .
٤- تحديد المسئولية تجاه المختصين باختيار أعضاء اللجان وتحديد قيمه المكافآت وغيرها من المبالغ التي تقاضونها حال عدم توافر الشروط المطلوبة لعضويه هذه اللجان.

٥- رد أعضاء اللجان الذين لا تنطبق عليهم شروط عضويتها لاى مبالغ حصلوا عليها نظير هذه العضوية بدون وجه حق .

وأشار إلي أن وزارة المالية بدأت بالفعل بعض الخطوات الجادة لتنفيذ تلك التوصية، وبدأت الفحص بمحافظة سوهاج ثم سيتم استكمالة بكافة المحافظات الأخرى.

 

وأوضح أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أصدر قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بإتاحة كافة المستندات والدفاتر والإفادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة وتسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراه لإنجاز أعمالها وتشكل اللجنة من أعضاء الإدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات 

مجلس النواب الموازنة العامة للدولة وزارة المالية وزير المالية سوهاج

ترشيحاتنا

هل يجوز عدم ازالة الوشم لما يسببه من ألم وتشويه للجسم ؟

بميزات هائلة.. تعرف على ساعة سامسونج الذكية Galaxy Watch 4

الرقابة المالية: افتتاح مجمع الثقافة المالية يونيو الجارى

محمد حسين يعقوب أمام المحكمة: خطبي اجتهادات مما قرأت.. وأكيد أثرت في ناس كتير

تعرف علي قائمة الأهلي لمواجهة الترجي بدوري أبطال أفريقيا

السيسي يدعو أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

للموظفين.. زيادة وحافز أول يوليو وحالة واحدة للحرمان

التفاصيل الكاملة.. بعد قليل محمد حسين يعقوب أمام الجنايات بأمر ضبط وإحضار

على كرسي متحرك.. محمد حسين يعقوب يصل قاعة "جنايات طرة"

فضل قراءة سورة الإخلاص 11 مرة بعد الفجر.. داوم عليها 3 أيام لترى العجب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

أفضل 6 نصائح للتخلص من الزيوت الزائدة من وجهك

فيديو

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

فيديوجراف.. الموعد الجديد لـ مباراة الأهلي والترجي وأزمة موسيماني مع الحكم

وزير الدفاع يلتقى قائد الحرس الوطنى الأمريكى.. ويشهد توقيع اتفاق مع ولاية تكساس

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ