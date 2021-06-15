فيديوجراف.. تفاصيل مؤلمة عن مرض أسماء مصطفى مذيعة "سي بي سي إكسترا"

أعلنت الإعلامية أسماء مصطفى حبيب المذيعة بقناة "سي بي سي اكسترا"، سبب ابتعادها عن الشاشة الفترة الماضية؛ بسبب إصابتها بورم سرطاني، وخضوعها لجلسات الكيماوي.

معاناة مذيعة سيس بي سي اكسترا

وكتبت أسماء مصطفى، عبر حسابها الشخصي على موقع “فيس بوك”، “أنا بعتذر طول الفترة اللي فاتت عن الاختفاء وعدم الرد غصب عني الحقيقة انى بقالى كام شهر مش عارفة أرد أو أكتب أقول أيه لمعظم الناس وده كان علشان أمي وعيلتى لحد ما يستوعبوا القصة وبعد ما عرفت ورضيت خلاص مش فارق معايا خلاص”.

وسردت أسماء مصطفى، معاناتها مع تلقي جلسات الكيماوي لمحاربة مرض السرطان والتي تبدأ منذ دخولها غرفة تلقي الدرجات.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول معاناة الإعلامية أسماء مصطفى مع جلسات الكيماوي من خلال الفيديوجراف التالي..