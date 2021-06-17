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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بني سويف يفتتح مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية الصحة بعد تطويره

صدى البلد

 

 

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم الثلاثاء"مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية الصحة بعد تطويره بتكلفة مليون و200 ألف جنيه، وذلك في حضور ،الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان ، الدكتور أحمد بغدادي مدير الطب العلاجي، الدكتورة أمنية أبوجبل مديرة الطب الوقائي ، والدكتور محمد عبد القادر مدير إدارة التدريب بالمديرية.
 

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ المركزلمتابعة ما تم تنفيذه من رفع كفاءة وتطوير لقاعات التدريب والمحاضرات، حيث تم تجهيزه بأحدث الوسائل التكنولوجية من أجهزة حاسب آلى  ولاب توب وطابعات حديثة وشاشات عرض  للتدريب، ويضم المركز 7 قاعات بأحجام وسعات متفاوتة (قاعة كبيرة و قاعات متوسطة وصغيرة) تسوعب أكثر من 250متدرباً بكافة القاعات ،بالإضافة إلى مكتبة إليكترونية  وغرف فنيين وإداريين واستراحة محاضرين وكافتيريا  وغيرها من الملحقات والتجهيزت الفنية والمكتبية  اللازمة لعملية التدريب.

 

وأشاد محافظ بني سويف بمستوى تجهيزات المركز التدريبي والذي يعد خطوة إيجابية نحو تطوير الخدمات الطبية، وتحسين أداء العاملين في كافة قطاعات الصحية، والارتقاء بها لخدمة أبناء المحافظة، مشيراُ إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية من خلال التدريب المستمر للأطباء والعاملين بالمجال الصحي على أحدث ما توصل إليه العلم طبقا لأحدث أساليب العمل.

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من جهته أضاف وكيل وزارةالصحة أن المركز يستهدف تأهيل وتدريب جميع العاملين بالمديرية من الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والإداريين ،مشيرا إلى أنه خلال عام 2020 فقد تم تدريب  أكثر من 8290 متدربا ، حيث شملت برامج التدريب (ماجستير إدارة المستشفيات،دبلومة التغذية العلاجية ، مكافحة العدوى،الجودة،دورات في العلاج الطبيعي،إعداد قادة ، وإعداد مدربين ، سلامة الغذاء.

 

وكرم المحافظ "د. محمد هاني غنيم "عدداً من القائمين على إدارة مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية على مجهوداتهم خلال الفترة الماضية فى إدارة المركز  وإشرافهم على المنظومة  العمل أثناء عقد الدورات  والبرامج التدريبية للعاملين بالمنظومة الصحية ، فيما أهدى وكيل الوزارة  درع المديرية للمحافظ تقديرا لدعمه  للقطاع الطبي والمنظومة الصحية ببني سويف.

بني سويف وزارة الصحة الطب العلاجي وزارة الصحة والسكان الخدمات الطبية الموارد البشرية

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