رئيس جامعة بني سويف : تدريب 2269 شخص بمركز تنمية الموارد البشرية

ترأس الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اجتماع مركز تنمية الموارد البشرية بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبد الرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور جمال عبد المطلب مدير المركز، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وناقش المجلس التقرير الفني والمالي لمركز تنمية الموارد البشرية عن الفترة من أول يونيو 2020 وحتى يونيو 2021 وما تم تحقيقه من إنجازات على أرض الواقع حيث تم عقد 67 دورة تدريبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم قام بالتدريب فيها 38 مدرب من أساتذة الجامعة وخبيرين، وبلغ عدد المتدربين المسجلين بفوري 1905 متدرب وعدد المتدربين المجاني 48 متدرب ، كما تم عقد عدد 10 دورات خاصة بالإداريين حيث تم تدريب 316 موظف بالجهاز الإداري بالجامعة.