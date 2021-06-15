حملات رفع الإشغالات
لتيسير حركة المرور.. إزالة ٦٥٠ مخالفة إشغال طريق بالبحيرة
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالي و الحضارى مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين .
وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور حملة مكبرة بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم الإشغالات أسفرت عن رفع الآتى:-
- رفع ٣١٦ حالة اشغال ثابتة ومحتركة بدمنهور بنطاق شوارع (سيدى عمر - الطريق الزراعى - طريق النصر - النافورة - عرابى - المستشفى ) .
- رفع ٢٢٥ مخالفة إشغال طريق، وتحرير محضرين إشغالات بمركز ومدينة كفر الدوار .
- رفع ٦٩ حالة إشغال طريق مخالف مابين ثابت ومتحرك بمركز شبراخيت .
- رفع ٤٠ حالة إشغال طريق بنطاق الشوارع بمركزي ابوحمص وكوم حمادة.