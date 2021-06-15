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رئيس التحرير
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تعليم

"رئيس قومي البحوث": إنشاء أول منصة تفاعلية لملتقى علمي إلكتروني بالمركز

صدى البلد

 أكد رئيس المركز القومي للبحوث الدكتور محمد هاشم إنشاء أول منصة تفاعلية لملتقى علمي إلكتروني بالمركز، ليماثل المستويات العالمية في الدول المتقدمة وصولاً لدعم مسيرة البحث العلمي والسعي نحو التحول إلى مجتمع المعرفة وتأهيل الباحثين، ليكونوا صناعا للنهضة والتطوير ولتحقيق أوسع توزيع ممكن للمعرفة.

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وأوضح هاشم أن تلك المنصة تحتوي على مكتبة إلكترونية؛ لعرض السلاسل العلمية المميزة التي قدمتها وحدة المؤتمرات وورش العمل بالمركز، كما سيتم فتح مجال التواصل بين الباحثين ومراجعين مصريين وأجانب، لطرح الأسئله من الباحثين.


وقال: "إيمانا من إدارة المركز بأن الإلهام من العوامل الأساسية للنجاح مع وجود القدوة التي نقتدي بها في حياتنا تقوم وحدة المؤتمرات بالمركز بعقد سلسلة من اللقاءات بالبث الإلكتروني تحت عنوان (مصري وأفتخر) بدءا من الشهر الحالي". 


وأشار إلى أنه يتم من اللقاءات استضافة نماذج مصرية ناجحة كثيرة يحتذي بها لها بصماتها في المجالات المختلفة؛ بهدف تشجيع وتحفيز الشباب على إطلاق طاقتهم الإبداعية والمساهمة في بناء مستقبل أفضل ويتم ضمهم بعضوية شرفية للملتقى العلمي للمركز، لمعرفه أحدث أبحاثهم ومشاركاتهم في مؤتمرات دولية ومعرفة سبل التعاون بين الباحثين أو المركز والجهات العلميه التابعين لها.

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