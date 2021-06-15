2 كيلوجرام.. راكبة عربية تحاول تهريب ألماس وأحجار كريمة ومشغولات ذهبية بالمطار

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة عربية قادمة من دبي تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية المرصعة بالاحجار الكريمة، فضلا عن اكياس بها فصوص من الألماس.

وأفادت مصادر بمطار القاهرة بأنه أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية لركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي استوقف أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وأنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

وقام تامر رمزي قاسم مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف دينا حسن عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ولم يسفر ذلك عن وجود شئ مخالف، لكن تلاحظ لمدير الحركة تزايد ارتباك الراكبة.

وبالعرض علي الدكتور صابر عبد الحميد مدير الجمرك والذي قام بالعرض علي عبد العال نعمان ابو زيد مدير إدارة الجمرك تم تكليف دينا حسن بتفتيش الراكبة ذاتيا تحت إشراف أميرة طلبة مدير الحركة، واللتان تلاحظ لهما وجود 3 لفافات كبار مغلفين بإحكام بلاصق أسفل "كورسية" ترتديه الراكبة.

وشكل مدير إدارة الجمرك لجنة مكونه من دينا حسن وعماد صلاح سالم ومصطفى عبد الوهاب صادق تحت إشراف تامر قاسم وذلك لفتح اللفات وأسفر ذلك عن ضبط كمية كبيرة من المشغولات والأحجار الكريمة تقارب الإثنين كيلو جرام، عبارة عن 24 انسيال من الذهب الابيض مرصع بفصوص بوزن 335 جرام تقريبا و 10 اسورة من الذهب الابيض مرصعة بفصوص بوزن 115 جرام تقريبا.

كما شملت المضبوطات 37 خاتم من الذهب مرصع بفصوص بوزن 195 جرام تقريبا ومجموعة من السلاسل المتشابكة من الذهب الابيض مرصعة بفصوص تزن حوالي 270 جرام و25 زوج حلق من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 124 جرام تقريبا و 3 اسورة من الذهب الاصفر بهم فصوص بوزن 31 جرام تقريبا و 13 دلاية من الذهب الاصفر بهم فصوص تزن حوالى 44 جرام و 2 خاتم ملونين بكل واحد فص بوزن 4 جرام و5 دلاية من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 16 جرام تقريبا و 7 سلسلة من الذهب الاصفر بهم فصوص بوزن 88 جرام و 2 خاتم من الذهب الاصفر بهم فصوص بوزن 4 جرام و 4 خاتم من الذهب الأبيض بهم فصوص بوزن 20 جرام.

وتم ضبط 28 كارت بكل واحد فص كبير من الأحجار الكريمة و25 كيس صغير بهم فصوص ملونه من الأحجار الكريمة بوزن 85 جرام وكمية كبيرة من الأكياس الصغيرة بداخلهم فصوص بيضاء من الأحجار الكريمة بوزن حوالي 525 جرام.

أمر عبد العال نعمان مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة والدكتور إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك المشرف على الإدارة المركزية لجمارك المطار

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