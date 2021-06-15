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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أرقام النصر مع طارق السيد في 6 جولات

صدى البلد

نجح طارق السيد المدير الفني لفريق النصر في الظهور مع فريق النصر بشكل جيد منذ توليه المسئولية خلفا لسيد عيد.

وقاد طارق السيد فريق النصر لحصد 13 نقطة خلال ستة جولات بداية من الجولة 22 والتي حقق خلال ريمونتادا خارج ملعبه بعد التأخر بهدفين امام بورتو الي التعادل 2/2 .

وفي الجولة 23 تغلب علي النجوم في ملعب النصر بهدفين دون رد .

وبنفس النتيجة فاز النصر خارج ملعبه علي كوكاكولا في الجولة 24 .

وفي الجولة 25 تعثر النصر أمام السكة الحديد حيث انتهت المباراة بفوز السكة بهدفين لهدف .

وفي الجولة 26 عاد النصر للانتصارات بتحقيق ريمونتادا أخري بعد التأخر بهدف أمام الترسانة نجح لنصر في العودة للقاء والفوز بهدفين لهدف .

وفي الجولة 27 حقق النصر فوزا غاليا علي بتروجيت بهدف دون رد ليصل النصر للنقطة 38 ويحتل المركز الخامس ويفصله عن المركز الأول الذي يحتله بورتو سبع نقاط فقط.

ارقام النصر مع طارق السيد 
خاص 6 مباريات 
فاز في 4 مباريات 
تعادل في مباراة واحدة 
هزم في مباراة واحدة 
حصد 13 نقطة 
أحرز 10 أهداف في ستة مباريات 
دخل مرماه 5 أهداف

السكة الحديد المدير الفني سيد عيد بتروجيت

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