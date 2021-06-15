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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

احتفاءً بـ يحيى حقي.. «نهضة مصر» تصدر طبعة خاصة تجمع أعماله الكاملة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

تستقبل دار نهضة مصر للنشر معرض الكتاب 2021  بإصدار طبعة خاصة منقحة لقصص الكاتب الراحل يحيى حقي احتفاءً بأعماله التي ساهمت في نهضة الأدب وفن القصص المصري والعربي.

تضم هذه الطبعة جميع أعمال الكاتب الروائية والقصصية الكاملة في مجلد واحد يحتوي على 53 قصة ورواية قصيرة، كتبها “حقي” على امتداد أعوام طويلة، وضمتها مجموعاته الشهيرة ، نذكر منها: دماء وطين-  قنديل أم هاشم- عنتر وجولييت- الفراش الشاغر- أم العواجز- البوسطجي، وإفلاس خاطبة.. وغيرها الكثير، بالإضافة إلى روايته الطويلة "صح النوم".

كما يجد القارئ على هوامش القصص المعلومات الخاصة بها، مثل: تاريخ كتابتها، ومكان نشرها للمرة الأولى. بالإضافة إلى ملحق يضم السيرة الذاتية ليحيى حقي بقلمه، وكذلك عدد من المقالات النقدية الهامة بقلم كبار النقاد والكتاب وكذلك افتتاحيات قصصه. 

يحيى حقي كاتب وروائي مصري. ولد في أسرة ميسورة الحال في القاهرة، وحصل على تعليم جيد حتى انخرط في المحاماة؛ حيث درس في معهد الحقوق بالقاهرة، وكان تخرجه منه في عام 1925. 

ويعتبر يحيى حقي علامة بارزة في الأدب والسينما، وهو من كبار الأدباء المصريين بجانب نجيب محفوظ ويوسف إدريس.

 قضى "حقي" عمره كله في الخدمة المدنية، وعمل بالسلك الدبلوماسي المصري.

تم تعيينه في منصب مستشار في دار الكتب والوثائق القومية، وقد تم تحويل ثلاثة من أعماله الأدبية إلى أعمال درامية هى: "قنديل أم هاشم" و"البوسطجي" و"رجل وامرأة".

دار نهضة مصر معرض القاهرة الدولي للكتاب يحيى حقي قصص يحيى حقي مؤلفات يحيى حقي

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