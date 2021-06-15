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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

"بيزحلقونا".. نائب لوزير البترول: العلاقة بين النواب والوزارة مقطوعة

صدى البلد

أكد اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن محافظة الشرقية تفتقر إلي خدمات الغاز الطبيعي محرومين من الغاز و45 % من مدينة الزقازيق فقط يغطيها الغاز الطبيعي “بقالنا أكثر من خمس سنوات بنعاني، مع العلم إن مركز الزقازيق به 13 وحدة محلية”.


وأضاف أباظة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم إن قطاع الاتصال السياسي في وزارة البترول لايوجد أي تعاون بين النواب وبالعربي "بيزحلقونا" فالعلاقة بين النواب والوزارة مقطوعة والطلبات بتتعثر.

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ووجه حديثه للوزير: “شخصكم يقوم بمجهود كبير في خدمة الدولة، والوزارة تشارك بايجابية في دعم الدخل القومي للدولة المصرية الدخل القومي بيزيد ولابد أن نثني علي شخصك الكريم”.

مجلس النواب محافظة الشرقية الغاز الطبيعى البترول وزارة البترول

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