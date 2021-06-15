"بيزحلقونا".. نائب لوزير البترول: العلاقة بين النواب والوزارة مقطوعة

أكد اللواء هاني أباظة عضو مجلس النواب، أن محافظة الشرقية تفتقر إلي خدمات الغاز الطبيعي محرومين من الغاز و45 % من مدينة الزقازيق فقط يغطيها الغاز الطبيعي “بقالنا أكثر من خمس سنوات بنعاني، مع العلم إن مركز الزقازيق به 13 وحدة محلية”.



وأضاف أباظة خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم إن قطاع الاتصال السياسي في وزارة البترول لايوجد أي تعاون بين النواب وبالعربي "بيزحلقونا" فالعلاقة بين النواب والوزارة مقطوعة والطلبات بتتعثر.



ووجه حديثه للوزير: “شخصكم يقوم بمجهود كبير في خدمة الدولة، والوزارة تشارك بايجابية في دعم الدخل القومي للدولة المصرية الدخل القومي بيزيد ولابد أن نثني علي شخصك الكريم”.