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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظ دمياط :المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج توفر فرص عمل للسيدات

محافظ دمياط
محافظ دمياط

قالت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، إن المدينة الصديقة للنساء بعزبة البرج توفر فرص عمل كريمة للسيدات .

وأضافت منال عوض ، خلال حوارها ببرنامج صباحك مصرى ، المذاع على فضائية ام بى سى مصر ٢ ، أن المدينة الصديقة للنساء تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة .

وأشارت محافظ دمياط ، إلى أن منطقة عزبة البرج تحولت من منطقة عشوائية إلى مدينة متكاملة توفر فرص عمل مختلفة للسيدات .

وتابعت محافظ دمياط ، أن هذه المدينة تعتبر الثانية على مستوى الجمهورية بعد محافظة الجيزة ، لافته إلى أنه تم تسكين الأهالى فى وحدات السوق الحضارى برأس البر الاسبوع الماضي .

وأكدت محافظ دمياط ، أن القيادة السياسية تتابع عن كثب عمليات تطوير القرى التى تشملها مبادرة حياة كريمة .

منال عوض محافظ دمياط فرص عمل منطقة عشوائية مدينة متكاملة عزبة البرج الجيزة المدينة الصديقة للنساء

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