"التنمية المحلية": القيادة السياسية تعطي أهمية كبيرة للصعيد .. فيديو

برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

قال الدكتور خالد محمود عبدالحليم ، نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، إن وزارة التنمية المحلية لها دور محوري وأساسي في تنمية الأقاليم المختلفة ، وتقوية المحافظات ، التي لها دور في إدارة عملية التنمية على أراضيها .

وأضاف " عبدالحليم " خلال لقائه مع برنامج " صباحنا مصري " المُذاع على فضائية "الأولى " ، أن التوجه نحو اللامركزية الذي تم تأسيسه في دستور 2014 ، كان لابد من تنفيذه ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ، نشأ في إطار الاهتمام الرئاسي وتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ، منذ توليه الحُكم .

وتابع نائب مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، أن الرئيس السيسي وجه بعمل برنامج لتنمية المناطق المهمشة ، والأكثر فقراً ، مشيراً إلى أن هذا البرنامج بدأ في الصعيد، خاصة المناطق الأعلى في معدلات الفقر ، و الأعلى في معدلات البطالة ، والأقل في نسبة التغطية بالخدمات والمرافق .

ونوه " عبدالحليم " ، الى أن هذا توجيه طبيعي من الرئيس السيسي ، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية التي بدأت منذ عام 2014 ، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع البنك الدولي على وجود برنامج للدعم المالي ، والدعم الفني للحكومة المصرية .

وكشف ، عن تكلفة برنامج التنمية في الصعيد ، والذي بدأ بقرض قدره 500 مليون دولار من البنك الدولي ، بالإضافة إلى أن يقابله تمويل محلي قدره 450 مليون دولار من الحكومة المصرية .

وأردف ، أن برنامج التنمية في الصعيد تم الاتفاق عليه في عام 2014 ، وتم البدء في تنفيذه بداية منذ عام 2016 حتى الآن ، مؤكداً أن برنامج التنمية المحلية يعكس و يجسد اهتمام القيادة السياسية بتنمية الصعيد .