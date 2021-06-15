المغرب.. تعاون بين الأمم المتحدة والإسيسكو لتعزيز المساواة بين الجنسين

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، توقيع مذكرة تفاهم مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) ، تهدف لتوحيد الجهود الرامية إلى تعزيز السياسات والحقوق والتعاون في مجالات المساواة بين الجنسين، وتمكين النساء والفتيات في المغرب.

ووبحسب وسائل إعلام مغربية،فان مكتب الصندوق والإيسيسكو سيعملان معا بموجب مذكرة التفاهم على الترافع لتعزيز السياسات العمومية التي تهم النساء والفتيات والشباب، وكذا تعزيز حقوق النساء والفتيات، من خلال مبادرات مبتكرة والمساهمة عبر التعاون جنوب-جنوب.

وستعمل الأنشطة المشتركة لصندوق الأمم المتحدة للسكان والإيسيسكو، والتي سيتم تنفيذها في المملكة المغربية، على تعزيز الريادة النسائية، وتقوية وصول السكان إلى المعلومات والخدمات والفرص، ودعم الرقمنة، وتحصيل خبرة المنظمتين فيما يتعلق بتمكين النساء والفتيات الأكثر هشاشة، بالإضافة إلى تعزيز البحث العلمي في هذه المجالات، بحسب ذات البلاغ.