استمرار التطعيم بلقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة حلوان

أعلن الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان عن استمرار حملة التطعيم بلقاح كورنا وتوافره لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، بالتعاون مع المسؤولين بوزارة الصحة، تحت إشراف الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتخصيص مقرات داخل الجامعة لتقديم اللقاح بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في الصالة المغطاة، وكذا في قاعة كبيرة بالمبنى الرئيسي لإدارة الجامعة، تحت إشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى بالمستشفى، وكذا فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور محمد ناصر نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب على السيد.



أكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن الحملة تأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة، ودعمًا لجهود الدولة في ظل خطة الدولة الشاملة لحماية كافة مواطنيها بتوجيهات من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيدًا بدور الدولة المصرية وحرصها على توفير لقاح فيروس كورونا لجميع المواطنين على حد سواء حفاظاً على صحة وسلامة الشعب المصري من تفشي الوفاء وحصده لأرواح مواطنيها وأثار وتداعيات ذلك على الأسرة المصرية والمجتمع بأسره، داعيًا الجميع إلى ضرورة تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف لحمايتهم.





هذا وقد أفاد الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن جامعة حلوان بدأت حملة التطعيم منذ أسبوع وتلقت 4800 جرعة لقاح "أسترازينيكا" من خلال المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة، مؤكدا أن الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ووجه سيادته الشكر للطاقم الطبى الذين بذلوا كل الجهد لراحة متلقى التطعيمات والتي تمت بشكل منظم وحضاري متبعين كافة الإجراءات الاحترازية.

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