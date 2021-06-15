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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

موعد إنتهاء موجة الغبار في السعودية

طقس السعودية
طقس السعودية

أفاد الباحث السعودي  في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، بأن حالة الطقس التي تعيشها المملكة العربية السعودية هذه الأيام وتهب فيها رياح نشطة مثيرة للغبار منذ نحو 4 أيام، معتادة كل عام في مثل هذه الأوقات ويطلق عليها رياح البوارح.  

وذكر الحصيني أن رياح البوارح تؤثر أكثر على المنطقة الشرقية ودول الخليج العربي، وقد تصل سرعتها إلى 60 كيلومتراً في الساعة، وكلما زادت سرعة الرياح كلما تطايرت الرمال والأتربة وكان هناك فرصة أكبر لتشكل الغباروذلك بحسب ماذكرت صحيفة المناطق السعودية .  

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ونوه في لقائه مع “إذاعة الرياض”، إلى أن تلك الرياح أحياناً تتجاوز المنطقة الشرقية لتصل إلى العاصمة الرياض ومنطقة القصيم لكن أيامها تكون معدودة، متوقعا أن تشهد المنطقة الشرقية والخليج العربي كذلك عواصف غبارية.  

وأوضح أنه من المستبعد أن تصل العواصف إلى العاصمة لكن قد تصل إلى المحافظات الجنوبية من منطقة الرياض، ويتوقع أن ينتهي الغبار خلال يومين على الرياض والمناطق الوسطى وبنهاية الأسبوع على المنطقة الشرقية.  

وبين أن فرص هطول الأمطار تنحصر على مرتفعات مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والباحة، ومعظمها من خفيفة إلى متوسطة وقد تصحب بحبات من البرد.

 

حالة الطقس السعودية طقس السعودية منطقة الرياض رياح البوارح

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