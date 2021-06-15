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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خبير علاقات دولية: إعادة الروح لحلف الناتو بعد حقبة ترامب

قمة الناتو حلف شمال
قمة "الناتو" حلف شمال الاطلسي

قال الإعلامي والكاتب الصحفي نجم الدين المتخصص في العلاقات الدولية ، لا شك أن قمة الناتو "حلف شمال الأطلسي" التي عقدت في ١٤ في الشهر الجاري في العاصمة بروكسل هي القمة الأولي التي اكتملت بعد آخر قمة عقدت للحلف في ديسمبر من عام 2019.

 

أهم موضوعات قمة الناتو 
 

وأوضح نجم الدين في تصريحات لـ "صدي البلد" أن هذه القمة هي الاولي لحلف شمال الأطلسي الناتو التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، وان أهم موضوعات "قمة الناتو" هي تعزيز وتقوية الحلف بعد ما تعرض له الحلف من سوء تصرفات وسياسات دونالد ترامب، والموضوع الثاني هو التحديات الإرهابية التي تواجه الحلف، والهجمات الإلكترونية التي تعرضت لها بعض دول الحلف والتي اتهمت فيها  موسكو.

 

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وأكد المتخصص في العلاقات الدولية أن هذا الحلف يعد الذراع العسكري لمعسكر الدول الغربية او الرأس مالية الغربية، وقد مر الحلف خلال الأربع سنوات الماضية بأزمة كبيرة من جراء السياسة الخارجية الغريبة التي تبناها الرئيس السابق دونالد ترامب والذي كان يتعامل مع الحلفاء علي انهم متنافسون، ومع رحيل ترامب وعودة السياسة الامريكية إلي الرشد النسبي واعتقد أن سياسات إدارة الرئيس بايدن افضل بكثير عما كان يسلكه الرئيس ترامب من تصرفات.

 

الملفات التي يواجها الحلف 

و أضاف أن هناك ملفات قوية وخطيرة في العالم تواجه حلف شمال الأطلسي ومنها ظاهرة الإرهاب التي بدأت من تنظيم القاعدة ثم داعش وهذه الحركات الإرهابية التي تنمو و تتحمل مسؤوليتها مراكز القوة ومنها حلف شمال الأطلسي الذي يتحمل جزءا كبيرا من مسئولية انتشار الجماعات الإرهابية المسلحة.

وتابع" ان التحدي الاخر الذي يواجه الحلف هو السيادة الاقتصادية الصينية على التجارة العالمية، وان الصين تمكنت من تجاوز الرأسمالية الغربية في سيطرتها على الأسواق ولكن هذا الامر تحدي يشكل تهديدا ضخما امام حلف شمال الأطلسي وامام المعسكر الغربي بالكامل.

 

واستكمل" والتحدي الأخير هو اضطرابات جنوب القارة الأوروبية وهو ملف ليبيا وملف الفقر في افريقيا وفساد الأنظمة السياسية فيها، وهذا الافساد الذي ينتج عنه أنظمة حكم غير رشيدة تلك الأنظمة تدفع بأبناء القارة الي الهروب الي أوروبا والذي يستغله جماعات الاتجار بالبشر ويصبحوا مادة لتجنيدهم الي تنظيمات إرهابية. 

واختتم" على حلف شمال الأطلسي ان يسعي جاهداً لإعادة الاستقرار الي الدول الافريقية التي ساهمت فيها أعضاء الحلف من استعمار وفساد، وعلي حلف شمال الأطلسي يعمل علي إيجاد حل بين الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية حتي يعود الاستقرار إلي المنطقة ويصبح الحلف متفرغا في التنمية، وعليه ان يقر ان المصالحة موجودة في المنطقة العربية والتعامل مع الدول علي انهم شركاء حقيقيون وليس كما كان سائدا من قبل إدارة ترامب.

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