مرصد الكهرباء: 18 ألفا و800 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الثلاثاء/ تبلغ 18 ألفا و800 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس /الإثنين/ خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وأفاد المرصد - في نشرته اليوم /الثلاثاء/ بأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم يبلغ 29 ألفا و400 ميجاوات، مقابل 28 ألفا و900 ميجاوات أمس، مشيرا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 21 ألفا و670 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد، وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.