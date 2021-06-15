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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد رحيل فينالدوم.. محمد صلاح ينتظر مكافأة يورجن كلوب

محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب

لا شك أن ارتداء شارة ليفربول ، أحد أحلام النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، حيث سبق وأبدى إحباطه من مدربه يورجن كلوب، بسبب عدم منحه الشارة، خلال مباراة ميتييلاند الدنماركي، في  دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا، الموسم المنقضي.

 

علاقة محمد صلاح بمدربه يورجن كلوب، لم تكن على أفضل حال، الموسم الماضي، بسبب أزمة الشارة، رغم نفى المدرب الألماني للأمر في بعض الأحيان، إلا أن عدسات الكاميرات، كانت تؤكد وجود خلافات.

 

محمد صلاح يرى أنه يستحق ارتداء شارة الريدز،بعد كل ما حققه مع الفريق، حيث كان له دور كبير في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2018 - 2019، و الدوري الإنجليزي 2019 - 2020، بعد غياب دام 30 عاما، كما كان أحد أهم لاعبي الريدز خلال الموسم الحالي، حيث سجل 22 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وكان السبب الأول في إنهاء الفريق في مركز مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

 

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ارتدى محمد صلاح شارة ليفربول لأول مرة، أمام مانشستر يونايتد، 13 مايو 2021، ضمن منافسات الجولة الـ 34، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

 

ومع رحيل جورجينيو فينالدوم إلى نادي باريس سان جيرمان، يأمل النجم المصري محمد صلاح في أن يصبح رقم 4 في ترتيب قادة ليفربول الموسم الجاري، حيث ينتظر مكأفأة  كلوب له تقديرا لأرقامه وإنجازاته.

 

فينالدوم كان رقم 4 في ترتيب حاملي شارة القيادة، بعد هندرسون وميلنر وفان دايك، ومع رحيله بات العديد من اللاعبين مرشحين لخلافته في ترتيب الشارة على رأسهم محمد صلاح وأرنولد وأليسون بيكر.

 

محمد صلاح هو أبرز المهتمين في الفريق بالتواجد ضمن مجموعة قادة ليفربول، في حين لم يثر الثنائي أليسون بيكر وألسكندر أرنولد أي ضجة من قبل، بسبب شارة القيادة.

 

محمد صلاح يمتلك مقومات القائد داخل الملعب، بفضل قدراته الفنية، وذكائه وقدرته على التأثير على زملائه وتحفيزهم، ولعل ذلك ظهر في كثير من الأحيان خلال الموسم الماضي.

 

منح محمد صلاح شارة القيادة في ليفربول، قد يدفع النجم المصري لتجديد عقده مع الريدز، والذي ينتهي في صيف  2023.

 

 

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