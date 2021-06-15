شاهد .. آخر أعمال ترميم قصر محمد علي
اقتربت وزارة الآثار من الانتهاء من ترميم قصر محمد علي في شبرا الخيم والتي من المفترض أنها تنتهي يوم 30 يونيو 2020، تمهيدا لافتتاحهما بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
رصدت عدسة صدي البلد آخر أعمال التطوير في قصر محمد علي وآخر ماتم فيه من أعمال .
أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية أنه تم انتهاء الأعمال الخاصة بترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة بنسبة 75% ،كما تم الانتهاء من جميع الأعمال قبل الترميم الإنشائى بنسبة 100%، وتم الانتهاء بنسبة 80% من أسقف أجنحة القصر،مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من أعمال الترميم بالكامل نهاية العام الحالي.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة عملية تطوير قصر محمد علي بشبرا الخيمة وتتضمن صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس لتأخذ الطابع الأثرى الذى كانت عليه، وطالب بالاهتمام بالزراعات الأثرية والاهتمام بالحدائق كما تفقد مبنى الجبلاية والذى تم الانتهاء من 75 % من أعماله .