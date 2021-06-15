عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاهد .. آخر أعمال ترميم قصر محمد علي

صدى البلد

اقتربت وزارة الآثار من الانتهاء من ترميم قصر محمد علي في شبرا الخيم والتي من المفترض أنها تنتهي يوم 30 يونيو 2020، تمهيدا لافتتاحهما بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رصدت عدسة صدي البلد آخر أعمال التطوير في قصر محمد علي وآخر ماتم فيه من أعمال .

أعلن الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية أنه تم انتهاء الأعمال الخاصة بترميم قصر محمد على بشبرا الخيمة بنسبة 75% ،كما تم الانتهاء من جميع الأعمال قبل الترميم الإنشائى بنسبة 100%، وتم الانتهاء بنسبة 80% من أسقف أجنحة القصر،مؤكدا أنه سيتم الانتهاء من أعمال الترميم بالكامل نهاية العام الحالي.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمتابعة عملية تطوير قصر محمد علي  بشبرا الخيمة وتتضمن صيانة أعمدة الإنارة والفوانيس لتأخذ الطابع الأثرى الذى كانت عليه، وطالب بالاهتمام بالزراعات الأثرية والاهتمام بالحدائق كما تفقد مبنى الجبلاية والذى تم الانتهاء من 75 % من أعماله .

9235f647-5b1c-4a00-963e-ac1314713fc8
9235f647-5b1c-4a00-963e-ac1314713fc8
7f9ba332-a6b6-4c83-8407-66a0d57fe829
7f9ba332-a6b6-4c83-8407-66a0d57fe829
1444c814-8bca-46b3-be74-5d3ad86ce11b
1444c814-8bca-46b3-be74-5d3ad86ce11b
7f4aeff0-c926-4ed3-960f-74ffe4dbaddc
7f4aeff0-c926-4ed3-960f-74ffe4dbaddc
f7c5e9de-319c-42e3-b8bc-a3e0a52951e9
f7c5e9de-319c-42e3-b8bc-a3e0a52951e9
3c86dac2-d410-4c56-bb84-53f864ec360f
3c86dac2-d410-4c56-bb84-53f864ec360f
7bc2a398-8499-44a5-8bb0-5d878ed5bf54
7bc2a398-8499-44a5-8bb0-5d878ed5bf54

ترشيحاتنا

برلماني: إنشاء أول مصنع لـ دباغة الجلود خطوة نحو التخلص الآمن من المخلفات

برلماني يطالب بتوفير اعتمادات مالية للعمالة المؤقتة والـ 120 ألف معلم

رئيس القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

بعد هجوم نواب ضده|رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يوجه رسالة لـ وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

الخطيب يواسي شوبير خلال تشييع جنازة شقيقه ..صور

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

الجنايات تسأل محمد حسين يعقوب: أليس أساتذة الأزهر الآن هم علماء الدين؟

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ