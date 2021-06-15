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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

11 مقرا بالمدارس.. بدء تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا في أسيوط

صدى البلد

بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة أسيوط، بالتعاون مع مديرية الصحة في تطعيم المعلمين ضد فيروس كورونا بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.
 

وقالت مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أنه تم تخصيص  11 مقرا بالمدارس بمختلف الإدارات التعليمية  لتطعيم جميع المعلمين والإداريين المسئولين عن امتحانات الثانوية العامة بلقاح كورونا قبل بدأ الامتحانات، بالتنسيق مع مديرية الصحة.

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وأشارت المديرية، إلى أن تطعيم العاملين بـ11 إدارة تعليمية بلقاح كورونا، بدءًا من يوم الثلاثاء  15 يونيو ا حتي يوم الخميس 17  يونيو، مشيرة إلى أن المقرات التى جرى تحديدها هى مدرسة الإمام علي بن أبي طالب الابتدائية لإدارة أسيوط، ومدرسة ديروط المحطة الابتدائية، ومدرسة ديروط الإعدادية بنين، لإدارة ديروط.

و يتم تطعيم العاملين بإدارة منفلوط داخل مدرسة شهداء الثورة، وإدارة القوصية بمدرسة فوزي أبو سيف الابتدائية بنين، وإدارة أبوتيج بمدرسة الإعدادية الحديثة بنات، وإدارة البداري بمدرسة ممتاز نصار الرسمية لغات، وإدارة صدفا بمدرسة صدفا الابتدائية بنات، وإدارة أبنوب بمدرسة أبنوب الابتدائية الجديدة، ومقر ديوان إدارة الغنايم التعليمية، وإدارة ساحل سليم بمدرسة الإمام علي الابتدائية المشتركة، وإدارة الفتح بمدرسة الشهيد كرم عيسى".

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