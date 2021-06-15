ضعف المياه فى بعض مناطق المندرة بالاسكندرية .. تعرف على السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن ضعف المياه عن مناطق (شارع النبوي المهندس- العماروة الكبرى – الزهور- الحرمين) نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع ( النبوي المهندس- امام مسجدالفرج – المندرة).

وأعربت الشركة عن أسفها لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مشيرة إنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى اقل فترة زمنية ممكنة.

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) ومن اي محمول ( 035815700) الواتس اب ( 01210767877)