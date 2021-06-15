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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ضعف المياه فى بعض مناطق المندرة بالاسكندرية .. تعرف على السبب

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب بالاسكندرية، عن ضعف المياه عن مناطق (شارع النبوي المهندس- العماروة الكبرى – الزهور- الحرمين) نظراً لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 500 مم بشارع ( النبوي المهندس- امام مسجدالفرج – المندرة).

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وأعربت الشركة عن أسفها  لهذا العطل الخارج عن إرادتها، مشيرة إنها تبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الاصلاح فى اقل فترة زمنية ممكنة.

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ( 125 ) ومن اي محمول ( 035815700)  الواتس اب  ( 01210767877)

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