شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

أطلع سامح شكري وزير الخارجية نظرائه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة؛ للتوصل إلى إتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

وشارك وزير الخارجية اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، على هامش زيارته الى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر الامير تميم بن حمد آل ثان

وأكد شكري في اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة، موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.