عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

وزير الخارجية في
وزير الخارجية في اجتماع مع نظرائه العرب

أطلع سامح شكري وزير الخارجية نظرائه العرب على جهود مصر وإرادتها الصادقة؛ للتوصل إلى إتفاق قانوني ملزم يراعي مصالح الدول الثلاث، مشدداً على أن إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف قواعد القانون الدولي.

وشارك وزير الخارجية اليوم في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، على هامش زيارته الى العاصمة القطرية الدوحة، حاملا رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر الامير تميم بن حمد آل ثان

وأكد شكري في اجتماع وزراء الخارجية العرب لبحث قضية سد النهضة، موقف ⁧‫مصر‬⁩ الداعم للحلول السياسية لكافة القضايا العربية، وحرص القاهرة على الدفع قدمًا بكافة أطر التنسيق والتشاور في إطار جامعة الدول العربية لما فيه صالح الشعوب العربية جميعها.

مصر سامح شكري سد النهضة اثيوبيا وزير الخارجية شكري الرئيس عبدالفتاح السيسي الجامعة العربية جامعة الدول العربية سامح شكري وزير الخارجية مجلس الجامعة العربية قضية سد النهضة أمير دولة قطر وزير الخارجي اجتماع وزراء الخارجية

موضوعات متعلقة

السيسي يدعو أمير دولة قطر لزيارة مصر في أقرب فرصة

خطاب مهم من شيخ الأزهر لـ رئيس مجلس الشئون الإسلامية الإيفواري

انعقاد اجتماع لجنة الإشراف على مذكرة تفاهم "الخارجية" وبرنامج الأغذية العالمي

مصر تشارك بالأمم المتحدة في حوار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف

شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية العرب في قطر |صور

مواجهة نارية بين بوتين وبايدن قبل أيام من قمتيهما.. الرئيس الأمريكي يصف نظيره الروسي بـ"عدو ذكي".. ويحذر من "الرد بالمثل".. وبوتين: الأمريكان لا يملكون دليلا ضد روسيا

الجيش الإسرائيلي يستعد للعنف.. وحماس تتعهد بـ يوم غضب ردا على دحر مسيرة علم القدس | تقرير

السفير محمد خليل يستعرض دور الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لدعم الأفارقة .. صور

ترشيحاتنا

برلماني: إنشاء أول مصنع لـ دباغة الجلود خطوة نحو التخلص الآمن من المخلفات

برلماني يطالب بتوفير اعتمادات مالية للعمالة المؤقتة والـ 120 ألف معلم

رئيس القومي للمرأة تستقبل مساعد الأمين العام للأمم المتحدة

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

بعد هجوم نواب ضده|رئيس "برلمانية مستقبل وطن" يوجه رسالة لـ وزير البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

الخطيب يواسي شوبير خلال تشييع جنازة شقيقه ..صور

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

الجنايات تسأل محمد حسين يعقوب: أليس أساتذة الأزهر الآن هم علماء الدين؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

تمتلك مرسيدس وهيونداي.. ضبط أغنى متسولة في الأردن وصدمة بعد اكتشاف ثروتها

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ