نشرة الفن.. قبلات جينيفر لوبيز وبن أفليك .. وفاة بطلة Gone Girl .. وخدعة أحمد فهمي لجمهور فيلم العارف

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهيرعلى مدار الساعات الماضية التي من أبرزها، قبلات جينيفر لوبيز وبن أفليك، وخدعة أحمد فهمي للجمهور، ووفاة بطلة فيلم Gone Girl.

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بسبب خدعة الفنان أحمد فهمي لمتابعيه ضمن الحملة الدعائية لفيلم العارف الذي سيطرح في دور العرض 14 يوليو المقبل.

توفيت صباح اليوم إحدى بطلات الفيلم الشهير Gone Girl عن عمر يناهز 65 عاما إثر إصابتها في حادث كر وفر في مدينة نيويورك، بعدما اصطدمت بها دراجة نارية منذ أيام.

التقطت عدسات الكاميرات، صورا حميمية للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز وخطيبها السابق الممثل بن أفليك وهما يتبادلان القبلات في حفل عشاء في ماليبو لوس أنجلوس بحسب موقع page six.

كشفت الفنانة فرح الزاهد، عن مدى التشابه بينها وشخصيتها التي قدمتها في مسلسل الطاووس ضمن أعمال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور وكان بدايتها الحقيقية في التمثيل بحسب وصفها.

أعلنت شركة سوني للإنتاج موعد طرح فيلم براد بيت الجديد Bullet Train ضمن عدد كبير من أعمالها المرتقبة التي كشفت عنها في مخطط زمني بحسب موقع هوليوود ريبورتر.

كشف الفنان خالد الصاوي، عن استعداده لبدء تصوير مسلسل “الثمانية” خلال أيام وهو أول عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MBC ويشارك في بطولته غادة عادل وآسر ياسين.

انتشر اسم عارضة الأزياء ونجمة التلفزيون الأمريكية كريسي تيجان على العديد من المواقع العالمية وصحفات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد اعتذارها عن التنمر على الآخرين الذي مارسته لسنوات طويلة عبر منصاتها.

وتحدثت أسماء جلال عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعبا وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم".

يعرض ابتداء من الغد الفيلم الوثائقي الطويل "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، بسينما زاوية، والذي عرض مؤخرا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصد من خلاله ثلاث جوائز وهم جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله.

اقتربت أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي الجديدة التي تم طرحها أمس الاثنين على موقع يوتيوب من تحقيق أول مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.