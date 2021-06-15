نشرة الفن.. قبلات جينيفر لوبيز وبن أفليك .. وفاة بطلة Gone Girl .. وخدعة أحمد فهمي لجمهور فيلم العارف
نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار المحلية والعالمية الخاصة بالمشاهيرعلى مدار الساعات الماضية التي من أبرزها، قبلات جينيفر لوبيز وبن أفليك، وخدعة أحمد فهمي للجمهور، ووفاة بطلة فيلم Gone Girl.
خدعة أحمد فهمي تشوق الجمهور لفيلم العارف .. الدور على مين؟
حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بسبب خدعة الفنان أحمد فهمي لمتابعيه ضمن الحملة الدعائية لفيلم العارف الذي سيطرح في دور العرض 14 يوليو المقبل.
وفاة بطلة فيلم Gone Girl في حادث دراجة نارية
توفيت صباح اليوم إحدى بطلات الفيلم الشهير Gone Girl عن عمر يناهز 65 عاما إثر إصابتها في حادث كر وفر في مدينة نيويورك، بعدما اصطدمت بها دراجة نارية منذ أيام.
جينيفر لوبيز وبن أفليك يتبادلان القبلات في حفل عشاء بـ لوس أنجلوس.. صور
التقطت عدسات الكاميرات، صورا حميمية للنجمة الأمريكية جينيفر لوبيز وخطيبها السابق الممثل بن أفليك وهما يتبادلان القبلات في حفل عشاء في ماليبو لوس أنجلوس بحسب موقع page six.
فرح الزاهد: حاربت المغتصبين على السوشيال ميديا ومتحفزة لقضايا المرأة
كشفت الفنانة فرح الزاهد، عن مدى التشابه بينها وشخصيتها التي قدمتها في مسلسل الطاووس ضمن أعمال الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا لدى الجمهور وكان بدايتها الحقيقية في التمثيل بحسب وصفها.
طرح فيلم براد بيت الجديد Bullet Train أبريل 2022
أعلنت شركة سوني للإنتاج موعد طرح فيلم براد بيت الجديد Bullet Train ضمن عدد كبير من أعمالها المرتقبة التي كشفت عنها في مخطط زمني بحسب موقع هوليوود ريبورتر.
خالد الصاوي وآسر ياسين أبطال أول مسلسل من تأليف تركي آل الشيخ
كشف الفنان خالد الصاوي، عن استعداده لبدء تصوير مسلسل “الثمانية” خلال أيام وهو أول عمل من تأليف المستشار تركي آل الشيخ، ومن إنتاج مجموعة MBC ويشارك في بطولته غادة عادل وآسر ياسين.
اعتذار وتنمر ومحاولة انتحار .. كريسي تيجان متورطة في أخطاء بالجملة
انتشر اسم عارضة الأزياء ونجمة التلفزيون الأمريكية كريسي تيجان على العديد من المواقع العالمية وصحفات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد اعتذارها عن التنمر على الآخرين الذي مارسته لسنوات طويلة عبر منصاتها.
أسماء جلال تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد ورق التوت
وتحدثت أسماء جلال عن دورها في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، وقالت: "الدور كان صعبا وذلك بسبب ارتباطه بمرض ADHD ولكن تفاجأت برد فعل الجمهور على الدور وخاصة إنه دور أم".
عرض فيلم عاش يا كابتن في زاوية بعد نجاحه بالمهرجانات الدولية
يعرض ابتداء من الغد الفيلم الوثائقي الطويل "عاش يا كابتن" للمخرجة مي زايد، بسينما زاوية، والذي عرض مؤخرا بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي وحصد من خلاله ثلاث جوائز وهم جائزة الهرم البرونزي، وجائزة إيزيس وجائزة الجمهور يوسف شريف رزق الله.
خلال 24 ساعة.. أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي تقترب من مليون مشاهدة
اقتربت أغنية أكرم حسني وهيفاء وهبي الجديدة التي تم طرحها أمس الاثنين على موقع يوتيوب من تحقيق أول مليون مشاهدة خلال 24 ساعة.