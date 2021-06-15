عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

صدى البلد

قضايا القارة الأفريقية حاليا حاضرة بقوة في المنتديات والمحافل الدولية ، وعلى رأس تلك القضايا قضايا المياه والتنمية
ما يحاك للوطن العزيز من خطر التعطيش والإغراق للسودان وإذاعة ذلك والعمل عليه في وسائل الإعلام المفتوحة من قبل أعداء الدولة المصرية   يندرج تحت ما يسمى  بالحرب النفسية الاستراتيجية. 
وهي الحرب خارج إطار الزمان والمكان (الحرب المفتوحة) حيث (تهدف إلى تحقيق الاتصال الجماهيري، والذي يوجه إلى جمهور كبير أو على مساحة شاسعة، وتكون في هذه الحالة غير محدودةٍ بزمانٍ أو مكان، وهدفها التأثير على الآراء ووجهات النظر والسلوك في الخارج في سبيل مساعدة الأهداف القومية للدولة)
الحرب  النفسية الاستراتيجية هي حرب إعلامية واقتصادية مفتوحة بكل ما تعني الكلمة؛ حيث قدرتها الفائقة على تغيير وجهات النظر، وإحداث أشبه ما يكون بالصدمة في الرأي العام إما للصورة الحسنة أو الشديدة القبح حسب فكر القائم عليها، ومن المقطوع به أن الحرب التي تهدف لتحقيق غاية معينة على المدى البعيد تمتد لسنوات طويلة، فلا يشترط لها زمان او مكان محدد بذاته قدر ما تصل لغايتها وهدفها حيث إن معنى كلمة الاستراتيجية (تعني مجموعة الأهداف التي يمكن تحقيقها على المدى الزمني البعيد ).
مصر ما كانت ضعيفة أبدا وتتمتع قياداتها باكبر قدر من الكفاءة والمسؤولية في الحفاظ على أمنها القومي والعربي
وجدنا ذلك جيدا في حل القيادة المصرية للمشاكل الليبية والفلسطينية والأفريقية
رسالة الرئيس المصري واضحة للعيان : مصر تصبر وتصبر وبيدها مفاتيح حل القضايا العربية والأفريقية
قدر مصر قلب أفريقيا النابض على مر التاريخ أن جيشها دوماً يحمي أهداف الدولة العظمى دون تهديد أو إثارة فوضى ، ومن ينسى دور مصر في هذا عليه أن يراجع التاريخ جيداً فلقد خاضت مصر حروباً نيابة عن العالم كله خارج حدودها في حطين وعين جالوت وغيرها
قدر مصر أن تكون في دور المدافع لا المهاجم، الأسد يراقب فريسته جيداً لكنه لايهجم عليها إلا إذا دخلت حماه وعبثت وصرخت
تعي القيادة المصرية تماماً ما يحاك من مؤامرات في الظلام ، وتدرك خطورة من يعبث بالأمن المصري داخليا وخارجيا 
ومن استطاع أن يدفع عن العالم خطر التتار ويوقع بهم هزيمة نكراء قديما قادر أحفاده  على تكرار ما حدث واسألوا التاريخ فهي حقائق مثبتة 
عشرات المؤتمرات والتصريحات وتقديم التسهيلات من أجل حل أزمة هي صغيرة في نظر القيادة يضخمها الإعلام المعادي لمصر وشعبها.. يمكن القول بأن كل ما يحيط بالوطن من مخاطر قد تم رسمه منذ فترة ليست بالقصيرة لصالح دولة بعينها تستفيد من الاضطرابات والفتن داخل دول الجوار دون أن تطلق رصاصة واحدة.. يستطيع هؤلاء أن يكيدوا للوطن ويستخدمون في ذلك عملاء في الداخل والخارج
ولهؤلاء نقول:واهم من يظن أن مصر غير قادرة على دفع أي عدوان عليها من الداخل والخارج ، مصر الآن تعي جيداً الحرب الاستراتيجية الموجهة عليها، ومن ينفذ لايتكلم ، ومن يقدر على انتزاع أحشائك الداخلية لا يزعجه صراخ صوتك العالي
نثق كل الثقة في قياداتنا ونسأل الله لهم التوفيق والسداد.. حفظ الله مصر جيشها ونيلها وأرضها ورئيسها.

ترشيحاتنا

رسميا .. الاتحاد السكندري يجدد تعاقده مع أحمد مرعي أسطورة السلة

بالقانون..حرمان المشروعات الصغيرة من التمتع بالحوافز الضريبية فى هذه الحالات

شكري يلتقي نظيريه الاردني والعراقي على هامش اجتماعات الجامعة العربية في الدوحة

10 محظورات هامة يجب تجنبها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام .. تعرف عليها

وزير الخارجية: مصر أثبتت حسن نواياها.. وإثيوبيا تريد فرض رأيها على الجميع

نشرة أخبار العالم.. كارثة في دولة عربية.. وتحذير من الصحة العالمية من كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

وصول محمد حسين يعقوب إلى جنايات أمن الدولة لسماع أقواله في خلية داعش إمبابة

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

بالتورتة والكولا.. احتفال الشرطة بعيد ميلاد سجين يثير الغضب في البرازيل |فيديو

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

اﻟﻤﺰﻳﺪ