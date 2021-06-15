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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

فيديوجراف.. الربح بأقل مجهود .. متسولون حققوا ثروات على حساب الفقراء

التسول
التسول

أصبح التسول وسيلة يلجأ اليها المتكاسلين للسعي إلي الربح بأقل مجهود دون بذل أي عناء في جلب قوت يومهم، فمن بين هؤلاء المتسولون من أصبح من الاثرياء وامتلك العديد من السيارات الفارهة وكون ثروة كبيرة من التسول على حساب الفقراء .

 

القبض على متسولة من الأثرياء

 

ألقت الشرطة الأردنية القبض على متسولة مكثت لسنوات طويلة امام مجمع طبي بعمان وجنت ثمار هذا التسول مبالغ ضخمة من المال .

 

متسول مصري يمتلك سيارة

 

ومنذ قرابة عام وأكثر القت الشرطة المصرية على متسول بمصر الجديدة تربح من خلال تسوله واتبع حيلة ذكية حتى يخفي على الجميع ثرائه.

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول متسولون حققوا ثروات على حساب الفقراء من خلال الفيديوجراف التالي.

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