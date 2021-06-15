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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

شيفا دارا
شيفا دارا

في لحظات توقف القلب، ظهرت مجموعة من الناس خلال مقطع فيديو متداول، أثناء تسلقهم منحدر جبلي خطير من أجل الحج إلى شلال «شيفا دارا» المقدس في الهند.

ويعد شلال شيفا دارا (إله هندي يعرف بالمدمر) واحدًا من أشهر مواقع الحج التي تقع في قاعدة جبل ماكالو Makalu في شرق نيبال، على ارتفاع 5000 متر من القرية الريفية.

وتطبيقًا لمعتقداتهم الغريبة، فإن الناس اعتادوا تسلق المنحدر الجبلي الخطير، من أجل الوصول إلى مياه شيفا دارا المقدسة لأنهم يؤمنون بأنها مياه الجنة التي تغسلهم من الخطايا كل عام، ليعودوا أنقياء من جديد، وهو الاعتقاد الذي يدفعهم للسلوك الخطير بتسلق الجبل.

 

ويقع شيفا دارا داخل حديقة Makalu Barun الوطنية على طول الطريق المؤدي إلى جبل، معسكر قاعدة ماكالو.

 

الحج لمياه شيفا دارا المقدسة

شيفا دارا عبارة عن جرف حجري كبير يشبه الإله المزعوم شيفا، يتوسطه ثقب في وجهه ومن خلاله يتدفق شلال بطول 500 قدم.

 

وتغطي الثلوج منحدر شيفا دارا طوال العام، لذا فإن الحجاج يسافرون في أشهر معينة من كل عام، من أجل الاستحمام في المياه المقدسة عند اكتمال القمر.

 

وفقًا للحكايات القديمة، كان الموقع هو المكان المفضل للإله المزعوم شيفا وزوجته بارباتي، حيث كانا يلعبان ويستحمان خلال الربيع، واليوم هو وجهة الحجاج في الهند إلى الجنة ليعودوا بقلب مقدس وفقا لمعتقداتهم.

ولكن للوصول إلى هذا المكان، يتعين على المرء أن يتسلق جرفًا شديد الخطورة لمدة ثلاث إلى أربع ساعات بمساعدة دليل الحمال المحلي.

الحج الهند الحجاج شديد الخطورة ثلوج بالهند الخطورة مياه مقدسة اخبار المنوعات أخبار الترفيه شيفا دارا ماكالو

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