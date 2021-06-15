تعرفا على بعضهما بمطعم شهير.. عروسان يحتفلان بزفافهما بطريقة غريبة

قررا عروسان الاحتفال بحفل زفافهما بطريقة غريبة غير معتادة في مثل هذه المناسبات السعيدة وذلك بعد تعرفا على بعضهما البعض في أحد سلاسل محلات الطعام الشهيرة بلندن.

وحسب ما ورد في صحيفة «ميرور» البريطانية طلب العريس أبز سلامة، 27 عامًا و عروسته سارة يوسف، 25 عامًا، بعض الأطعمة السريعة من نفس المطعم اللذان تعارفا فيه، ثم احتفلا بحفل زفافهما بتناول الطعام في سيارة، مع توثيق صور الزفاف بهذا المشهد.

وعلى الرغم من تعليق أصدقائهما بأن الفكرة لم تكن لطيفة إلا أن العروسين كانا سعيدان للغاية بتنفيذها خاصة أنهما تلقيا التهاني من موظفي المطعم الذي أكدوا أن هذه أول مرة يرون فيها عروسان يحتفلان بزفافهما في مطعم.

وقالت سارة: «كل شيء سار بشكل جيد، لقد شعرنا ببرودة شديدة في اليوم، وفعلنا ما شعرنا برغبة في القيام به، وحصلنا على الكثير من التهاني من الناس الذين مروا من أمام السيارة».

وتابعت سارة: «لم أكل وجبة كبيرة، مجرد فحم الكوك وبعض رقائق البطاطس، لكن في الأوقات العادية، كنت أحصل على ربع باوندر، وفحم الكوك مع الثلج وعشرين قطعة ناجت وبرجر مزود بالجبن على الجانب».

من جانبه، أوضح أبرز: «قبل أن نتزوج، كنا نأتى إلى ذات المطعم، لأن كلانا يحبه، لقد ضحكت عائلتنا كثيرًا، أتذكر عندما نزلنا من سيارة الزفاف في حفل الاستقبال ، رآني عمي أحمل الشنطة الفارغة، قال لي: أنت تمزح».