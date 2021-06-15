عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس النيابة الإدارية: دورة تدريب المديرات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المرأة في العمل

عصام الدين
عصام الدين

قال المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دورة افتتاح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة المقصود منها هو رفع كفاءة الادارة، لجميع مديرات النيابة، التي تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة.

 

وأَضاف " رئيس هيئة النيابة الإدارية"، خلال حواره في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية  "اكسترا نيوز"، أنه يأتي دور تعيين مديرات النيابة إيمانا واعتقادا بأهمية تنوع مكانة المرأة في المجتمع المصري، وفقا للاستحقاق الدستوري، كما أنه تم اختيار هؤلاء السيدات بسبب كفاءتهن في العمل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن وصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة، يجعلنا نعيش في عصرا ذهبيا توجهت في ملفات تمكين المرأة بوصولها لهذه المكانة، مضيفة أن النيابة الإدارية أصبحت تحتوي على عدد كبير جدا من المستشارات النائبات، بزيادة تصل إلى 48%.

 

وتابعت، "تغمرني سعادة بالغة لتحقيق حلم الفتيات اللاتي قاموا بحرب استمرت 72 للدخول في مجلس الدولة، ولكن تحقق هذا الحلم مؤخرا".

 

مجلس الدولة مجلس الدولة للمرأة اخبار التوك شو المجلس اقومي للمرأة الر ئيس السيسي

ترشيحاتنا

بعثة الأهلي تغادر إلى تونس استعدادا لمواجهة الترجي

بعد انتقادات النواب.. وزير البترول: ما تحقق فى قطاع الغاز الطبيعى ليس صدفة

قرار عاجل.. الدول العربية تدعو مجلس الأمن للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة

البيع بالبيتكوين.. إيلون ماسك يسمح للعملات الرقمية بشراء منتجات تسلا بشرط

استعدادا لمواجهة الترجي.. بعثة الأهلي تصطحب شيفا خاصا في رحلة تونس

الهدف الحقيقي لبوتين وراء لقاء بايدن غدًا في جنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شئ عن داعش.. وحسن البنا أسس الأخوان بحثا عن الحكم

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

10 محظورات هامة يجب تجنبها في امتحانات الثانوية العامة هذا العام .. تعرف عليها

نشرة أخبار العالم.. كارثة في دولة عربية.. وتحذير من الصحة العالمية من كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

اﻟﻤﺰﻳﺪ