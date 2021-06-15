رئيس النيابة الإدارية: دورة تدريب المديرات تهدف إلى رفع كفاءة إدارة المرأة في العمل

قال المستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن دورة افتتاح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة المقصود منها هو رفع كفاءة الادارة، لجميع مديرات النيابة، التي تم تعيينهم خلال الفترة الأخيرة.

وأَضاف " رئيس هيئة النيابة الإدارية"، خلال حواره في برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "اكسترا نيوز"، أنه يأتي دور تعيين مديرات النيابة إيمانا واعتقادا بأهمية تنوع مكانة المرأة في المجتمع المصري، وفقا للاستحقاق الدستوري، كما أنه تم اختيار هؤلاء السيدات بسبب كفاءتهن في العمل.

ومن جانبها أشارت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى أن وصول المرأة لمجلس الدولة والنيابة العامة، يجعلنا نعيش في عصرا ذهبيا توجهت في ملفات تمكين المرأة بوصولها لهذه المكانة، مضيفة أن النيابة الإدارية أصبحت تحتوي على عدد كبير جدا من المستشارات النائبات، بزيادة تصل إلى 48%.

وتابعت، "تغمرني سعادة بالغة لتحقيق حلم الفتيات اللاتي قاموا بحرب استمرت 72 للدخول في مجلس الدولة، ولكن تحقق هذا الحلم مؤخرا".