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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نشرة الاقتصاد.. الإسكان: إعفاء 90 % من غرامات التأخير حال سداد المستحقات المتأخرة على الوحدات.. البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

وزير الإسكان- أرشيفية
وزير الإسكان- أرشيفية

نشر موقع صدي البلد الإخباري، أبرز الأخبار والأحداث الاقتصادية الصباحية و جاء من بينها:


الإسكان: إعفاء 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة على الوحدات

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي – )، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير.

 

البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.


وخسر رأس المال السوقي 3.7 جنيه ليغلق عند مستوى 631.301 مليار جنيه.


قطع المياه بالقاهرة الجديدة لمدة 4 ساعات 

أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة عن قطع المياه اليوم الثلاثاء فى تمام الحادية عشر صباحاً وحتى الثالثة عصراً، لإجراء بعض أعمال الصيانة.


وأكد جهاز تنمية القاهرة الجديدة فى بيان له، أن السبب وراء قطع المياه لمدة 4 ساعات، يعود لإجراء أعمال صيانة بمحطة رفع أبو عويقل، مما يؤثر على انقطاع المياه بمناطق اسكان النقابات بالكامل بالقطامية، والاسكان الاجتماعى القديم والجديد.

"التخطيط": استهداف 30% من المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للعام المقبل

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلةً في شريف داود، نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، في فعاليات الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك في جلسة بعنوان "محركات الاقتصاد الأخضر".

الاحداث الاقتصادية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان البورصة

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