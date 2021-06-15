تعالج التجاعيد وتصبغات الجلد.. خبيرة البشرة تكشف مفاجأة عن مكونات البانثينول

العناية بالبشرة للحماية من التجاعيد وتصبغات الجلد

قالت الدكتورة ماهيتاب هاني، خبيرة البشرة، إنه من الضروري العناية بالبشرة والشعر في سن مبكر للحماية من التجاعيد حول الفم، وحماية الجلد من التصبغات وأشعة الشمس.

وأضافت "هاني" خلال لقائها مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريمات التفتيح تعمل على علاج الانتفاخات واخفاء حب الشباب.

وأشارت خبيرة البشرة ، إلى أن أن كريمات الترطيب تحتوى على فيتامين سي، العرقسوس ، البانثينول ، منوهة إلى أن الكولاجين موجود طبيعى فى البشرة وعند انخفاضه ينتج عنه جفاف البشرة .

ونوهت " هاني"، إلى أن البانثينول يعمل على ترطيب البشرة ويعالج العديد من مشاكلها، مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتصبغات الجلد ، بالإضافة إلى أنه يعطى ترطيبا دائما للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، مشيرة إلى أنه متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.