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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

العناية بالبشرة للحماية من التجاعيد وتصبغات الجلد

تعالج التجاعيد وتصبغات الجلد.. خبيرة البشرة تكشف مفاجأة عن مكونات البانثينول

الدكتورة ماهيتاب
الدكتورة ماهيتاب هانى ، خبيرة البشرة

قالت الدكتورة ماهيتاب هاني، خبيرة البشرة، إنه من الضروري العناية بالبشرة والشعر في سن مبكر للحماية من التجاعيد حول الفم، وحماية الجلد من التصبغات وأشعة الشمس.

 

وأضافت "هاني" خلال لقائها مع برنامج "تتبيلة" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كريمات التفتيح تعمل على  علاج الانتفاخات واخفاء حب الشباب.

وأشارت خبيرة البشرة ، إلى أن أن كريمات الترطيب تحتوى على فيتامين سي، العرقسوس ، البانثينول ، منوهة إلى أن الكولاجين موجود طبيعى فى البشرة وعند انخفاضه ينتج عنه جفاف البشرة .

 

ونوهت " هاني"، إلى أن البانثينول يعمل على ترطيب البشرة ويعالج العديد من مشاكلها، مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، وتصبغات الجلد ، بالإضافة إلى أنه  يعطى ترطيبا دائما للبشرة ويحافظ عليها من التشققات، مشيرة إلى أنه متواجد فى العدس، والخضراوات، والمكسرات.

تعالج التجاعيد تصبغات الجلد خبيرة البشرة كونات البانثينول حماية الجلد اشعة الشمس اخبار التوك شو

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