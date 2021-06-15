محافظة القاهرة: ختان الإناث جريمة غير مبررة وتؤثر على الفتاة طيلة حياتها

نظم المجلس القومي للمرأة مؤتمرا بعنوان "احميها من الختان" برعاية وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك بديوان عام المحافظة.



وأكد محافظ القاهرة أن هذا المؤتمر يأتى فى اطار التعاون الدائم والمثمر بين المجلس القومى للمرأة ومحافظة القاهرة وللتنسيق من اجل العمل معاً لرفع وعى المواطنين بالقضايا المهمة ودعماً لجهود المجلس فى العمل على الدفاع عن قضايا المرأة والأسرة وحمايتها من جميع المخاطر الإجتماعية والإقتصادية.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى المرأة المصرية الإهتمام الكبير ايماناً بدورها المهم والفعال فى المشاركة الإجتماعية ورسالتها التربوية والوطنية، منوها إلى حرص الرئيس على تمكينها فى جميع المناصب السياسية والإجتماعية والبرلمانية والتى أثبتت أنها بحق تستحق ذلك الإهتمام والتقدير خاصة وأنها تؤدى دورها الإجتماعى والإقتصادى بكفاءة جعلها تشارك بايجابية فى كافة نواحى الحياة بما يسهم فى صنع المستقبل وفقاً لرؤية مصر 2030.



وأضاف أن حملة "لا لختان الإناث" تأتى إعمالا لأحكام الأديان السماوية واحتراماً للانسانية ومحاربة للجهل والمعتقدات الخاطئة التى أمتدت لعقود طويله عانت فيها المرأة المصرية الأمر الذى تطلب قيام الدولة باصدار التشريعات والفتاوى لاقامة المجتمع المتحضر الذى نصبو اليه جميعاً والذى يمنح المرأة ومنذ طفولتها حقوقها الإنسانية لخلق اجيال تعى المفاهيم الصحيحة وللقضاء على المعتقدات الخاطئة.



وأكد محافظ القاهرة على عزم المحافظة الجاد لبذل كل الجهد لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة لأن تظل المرأة المصرية محل اهتمام وتقدير وإعزاز منا جميعاً.



وقال اللواء خالد عبد العال إن المرأة شريك أساسى فى تنمية الوطن ، مشيرًا إلى أن إيمان القيادة السياسية بدور المرأة أتاح لها مساحة كبيرة لتقلد مناصب هامة فى الدولة كانت دومًا أهلا لها.



من جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أن المرأة تعيش الأن العصر الذهبى لها حيث حرص رئيس الجمهورية على تقلدها كافة المناصب وبدورها أثبتت المرأة قدرتها على النجاح فى كل ما تولته داعية الجميع لمحاربة المعتقدات الخاطئة التى تؤدى إلى هذه العادة المميتة التى تؤثر على الفتاة طوال حياتها مثمنة لجهود المجلس القومى للمرأة فى محاولة القضاء على هذه الظاهرة.



وأشارت مها مروان مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة إلى أن مبادرة " إحميها من الختان"، التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة الأمومة تأتى دعمًا لجهود الدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية في مواجهة هذا العنف الجسدي والروحي الذي تتعرض له فتيات مصر و دعمًا لحقوقهن، وترسيخًا لمظاهر تكريمهن كما نصت عليه جميع الشرائع السماوية.



وأضافت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة أن المبادرة تهدف للتأكيد على أن ختان الإناث جريمة لا يمكن تبريرها تحت اي مسمى، لانه يتم فيها امتهان كرامة المرأة ويسبب لها الأذى والألم طوال حياتها في حالة اذا نجت من الموت، ويعاقب عليها قانون العقوبات المصري في آخر تعديل له بعقوبات مشددة تتراوح بين السجن والسجن المشدد والحبس لكل من أجرى ختاناً لأنثى، وكل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبه، كما يُعاقب القانون كل من روّج، أو شجع، أو دعا الى اجراء ختان لإناث الى آخر مجالات التجريم على النحو الذي ورد بالقانون.



ودعت مقرر المجلس القومى للمرأة بالقاهرة الجميع للعمل سوياً مع كافة الشركاء المعنيين بالقضية ، واستغلال كافة الخدمات والامكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدينا والعمل على وضع خطة تشاركية متكاملة الأنشطة ومحددة الأدوار والمساهمات على مدار العام من يونيو -2021 يونيو .2022.



من جانبها أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية أن المرأة تعيش الأن العصر الذهبى لها حيث حرص رئيس الجمهورية على تقلدها كافة المناصب وبدورها أثبتت المرأة قدرتها على النجاح فى كل ما تولته داعية الجميع لمحاربة المعتقدات الخاطئة التى تؤدى إلى هذه العادة المميتة التى تؤثر على الفتاة طوال حياتها مثمنة لجهود المجلس القومى للمرأة فى محاولة القضاء على هذه الظاهرة.

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