أخبار التعليم.. بشرى لطلاب الثانوية العامة.. والمستشفيات الجامعية: كورونا تحت السيطرة والفطر الأسود مرض نادر

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بشرى لطلاب الثانوية العامة.. التحسين في طريقه لمجلس النواب من جديد



المستشفيات الجامعية: كورونا تحت السيطرة والفطر الأسود مرض نادر

بالأسماء .. أوائل الشهادة الإعدادية في محافظة جنوب سيناء



استمرار التطعيم بلقاح كورونا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة حلوان



تعليمات جديدة للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تفاصيل



التجهيز لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بسيناء