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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. بشرى لطلاب الثانوية العامة.. والمستشفيات الجامعية: كورونا تحت السيطرة والفطر الأسود مرض نادر

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.


بشرى لطلاب الثانوية العامة.. التحسين في طريقه لمجلس النواب من جديد


المستشفيات الجامعية: كورونا تحت السيطرة والفطر الأسود مرض نادر

 

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