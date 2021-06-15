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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري يوضح المرشحين لعملية حقن الوجه بالبوتكس

البوتوكس
البوتوكس

أصبح البوتكس من أشهر الإجراءات التجميلية التي تقدم عليها السيدات مع تقدم العمر، لإخفاء علامات كبر السن ولكن هناك فئات ممنوعة من البوتكس وأخرين مرشحين لها.

صرح الدكتور هيثم النجار استشاري جراحات التجميل وتنسيق القوام، عضو الجمعية المصرية لجراحين التجميل، أن أي شخص يقدم على عملية أو إجراء حقن وجه بمادة البوتكس يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الشروط والمواصفات أهمها أن يكون شخص بالغ في سن يتعدى ثلاثين عام على الأقل، ولا يعاني من حساسية لأي من مكونات حقن البوتكس، وألا يعاني من أي أمراض تدخل تحت تصنيف أمراض وهن العضلات.

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وقال الدكتور هيثم النجار أستاذ جراحات التجميل يجب ألا يعاني الشخص الذى يقدم على حقن البوتكس من حالات النزيف خصوصاً، وألا يعاني من أمراض مزمنة قد تؤثر على تعافيه، ويعاني من تجاعيد بسيطة في الوجه بحيث لا تتضمن ترهل كبير في الجلد أو في عضلات الوجه، لأن هذه الحالات لن يجدي معها حقن بوتكس الوجه كثيراً، وتحتاج إلى طرق علاج أخرى مثل شد الوجه.

وأوضح الدكتور هيثم النجار أن عملية حقن البوتوكس لا تستغرق أكثر من بضع دقائق للحقن، لكن فترة النقاهة منها قد تصل إلى بضعة أيام، وهذا لا يعني أنك تحتاج إلى أن تتوقف عن ممارسة عملك مثلاً، أو عن القيام بأنشطتك اليومية، وإنما يعني فقط أنك ينبغي أن تتمهل قليلاً. 

وأكد الدكتور هيثم النجار أن كل التورم أو آثار الالتهاب ستختفى وتظهر النتائج النهائية خلال أسبوع على الأكثر، وقد تحتاج للعودة إلى الطبيب لإضافة بعض اللمسات لتبدو في أحسن حالاتك، وينبغي أن تتجنب التعرض لمثيرات الالتهاب التي يمكن أن تطيل من فترة التعافي قليلاً.

وأشار الدكتور هيثم النجار قد تحتاج إلى الخضوع لتخدير موضعي لبشرة الوجه قبل الحقن حتى لا تعاني من ألم عند إتمام العملية، وعادة ما يتم التخدير باستخدام كريم موضعي أو رذاذ على الأكثر، في نهاية الأمر لا يعتبر حقن البوتكس الوجه عملية كبرى، وبعض الأطباء  يجرون الحقن بغير مخدر ولم يشكو أي من مرضاهم من ألم شديد.

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