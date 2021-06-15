إغلاق 10 منشآت طبية خاصة خالفت الاشتراطات الصحية في الإسماعيلية

مراكز نساء وتوليد ومعامل تحاليل وعيادات تخصصية

أعلن الدكتور علي حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إغلاق 10 منشآت طبية خاصة بمحافظة الإسماعيلية وذلك ضمن عدة حملات دورية مكثفة تشنها مديريه الصحة، في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استيفاءها للاشتراطات الصحية، مؤكدًا تشديد الرقابة على المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة.



وأشار "حطب" إلى أن الحملة تمت من خلال فريق مختص من ادارات العلاج الحر والتراخيص، واداره التفتيش الصيدلى، وإدارة مكافحة العدوى والمعامل، في إطار حرص الوزارة على صحة المواطنين.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم المرور على 25 منشأة طبية خاصة، وإصدار قرارات بالغلق لـ 10 منشآت مخالفة، مشيرًا إلى أن المرور شمل بعض المنشآت الصحية بمدينة الإسماعيلية بنطاق حى تانى، ومدينة القصاصين، وفايد وأبو خليفة بالقنطرة غرب، وذلك للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية.



وأشار "حطب" إلى أن المنشآت الطبية التي تم غلقها تنوعت بين مراكز نساء وتوليد ومعامل تحاليل وعيادات تخصصية ومحل بصريات حيث تنوعت المخالفات بين "عدم تطبيق سياسات مكافحة العدوى بغرفه العمليات، إدارة المنشآت بدون تراخيص،عدم وجود غرفه نفايات، وجود عمالة غير مرخصة وغير مؤهلة، العثور أدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وغير مرخصة، العثور على أدوية بأماكن غير مرخصة"، وتم تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور.



وقالت الدكتورة ريم مصطفى، مساعد مدير مديرية الصحة ومدير إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة، إنه تم خلال الحملة رصد أدوية مجهوله المصدر، ومستلزمات منتهية الصلاحية، كما تلاحظ وجود أدوية فى ظروف تخزين غير مناسبة ومخالفه أدوية تندرج تحت جدول ثانٍ سموم بدون فواتير، وتمت مراجعة صلاحية الأدوية بالمنشات الصحية والتأكد من وضعها في الأماكن المرخصة.