استشاري جراحات السمنة يوجه رسالة هامة لمرضى السكر .. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي، استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عمليات السمنة أثبتت نجاحها بقوة في علاج مرض السكر، لافتًا إلى أنه بدأ يظهر التأثير القوي لجراحات السمنة على العلاج من السكر، وبالتحديد عملية التحويل المصغر للمعدة.

وأضاف " السبكي " خلال لقائه مع برنامج " طبيب البلد " المُذاع على فضائية " صدى البلد " ، أن عودة البنكرياس للعمل بشكل طبيعي بعد عملية تحويل المسار، يضمن لمريض السكر التوقف عن تناول الأنسولين والعودة للحياة بشكل طبيعي تمامًا، حيث يختفي المرض تمامًا بعد نجاح العملية، وهناك مئات الآلاف من الحالات التي أثبتت نجاح عمليات السمنة في تعافي مرضى السكر بشكل تام ونهائي.

وتابع استشاري جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس ، أن عمليات السمنة أحد أساليب علاج مرض السكر بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن العمليات تعمل على إحداث فارق حقيقي لعلاج مرضى السكر بشكل نهائي ، مشيراً إلى أن جراحات السمنة تُمكن المريض بعد ذلك أن يتخلص من المضاعفات الخطيرة لمرض السكر، وكذلك يتخلص المريض من الاستمرار على تناول الأدوية أو الأنسولين وبالتالي يستطيع أن يعيش بعد العملية حياة طبيعية مثل أي شخص عادي، ويتحقق ذلك بنسبة نجاح من 70% إلى 100% حسب حالة المريض.

ووجه " السبكي " رسالة لمريض السكر ، قائلاً : " مريض السكر يحتاج لإجراء الفحوصات الروتينية مثل صورة الدم الكاملة، إلى جانب السكر التراكمي، وأحيانًا نحتاج تحليل كفاءة البنكرياس، والهدف كله من هذه الفحوصات هو الاطمئنان على المريض للتأكد من النتيجة الفعالة للعملية، وأن يعود المريض بعد العملية بكفاءة جيدة لعمل البنكرياس مما يمكنه من التوقف عن تناول الأنسولين والأدوية تمامًا " .