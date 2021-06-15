برلمانية تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لقري ابوتشت والتحقيق في اهدار المال العام

طالبت النائبة سحر صدقي عضو مجلس النواب، وزير البترول بتوصيل الغاز الطبيعي الي قري محافظة قنا ومركز ابوتشت تحديدا حتي تصل الخدمات الي اهالينا في اقصي الصعيد.



وأكدت سحر صدقي خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، خلال مناقشة طلبات الاحاطة المواجهة لوزير البترول المهندس طارق الملا،على ضرورة رصف شوارع ابوتشت بعد تركيب الصرف الصحي والغاز وعلي راسها شارع المستشفي العام وشارع القطاع ، باالاضافة لتوصيل الغاز إلي كل المناطق المحرومة.



وطالبت صدقي بضرروة التحقيق مع شركات الغاز الطبيعي في ابوتشت الذين اغفلوا تركيب الكوابيش امام المنازل مما يضطرهم الي الحفر بعد الرصف ومافيه من اهدار للمال العام.



وشددت صدقي علي ضرورة حصول ابناء الصعيد علي حقهم في تعيينات شركات البترول حتي نوفر لهم حياة كريمة.