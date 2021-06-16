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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المركزي الروسي: اقتصادنا تعافى من أزمة كورونا.. وعاد إلى مستواه قبل الأزمة

صدى البلد

 أعلنت رئيسة البنك المركزي الروسي ألفيرا نابيولينا، أن الاقتصاد الروسي تعافى من أزمة فيروس كورونا وعاد إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة.


وقالت نابيولينا - في كلمة لها أمام البرلمان الروسي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية  - : "لقد أبقينا أسعار الفائدة عند مستوى منخفض لفترة طويلة لنتأكد من أننا لن نقص جناح الاقتصاد الذي بدأ بالنهوض؛ والآن ليس لدينا شك في أن قراراتنا لا تشكل عقبة أمام النمو؛ لقد تعافى الاقتصاد إلى ما قبل الأزمة، وفي العديد من الصناعات، فقد تجاوزه ويستمر في النمو".


وأشارت إلى أن الطلب تعافى لكن الإنتاج يحتاج إلى وقت، لأن هناك نقص في بعض المكونات والمواد والعمالة، منوهة في الوقت ذاته إلى أن النظام المالي الروسي يعمل بشكل طبيعي ومستقر وقادر على تلبية احتياجات الاقتصاد المتنامي.


وكانت رئيسة البنك المركزي الروسي قد ذكرت، الجمعة الماضي، أن الاقتصاد الروسي سيتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثاني، حيث تمت زيادة توقعت نمو الاقتصاد الروسي في 2021.

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