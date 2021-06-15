سكان بدر يشكون من غياب المواصلات الداخلية بالمدينة وعدم استكمال الانترلوك

أرسل القارئ عبد الهادي جمعة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من إهمال جهاز مدينة بدر بالقاهرة نتيجة عدم استكمال الانترلوك بالمدينة وعدم وجود مواصلات داخلية تربط بين بعض الأحياء وبعضها .



وقال جمعة في شكواه إن سكان الحي السابع منطقة "سي" بمدينة بدر يعانون من عدم اهتمام جهاز المدينة بالمنطقة حيث نعاني نحن سكان العمارتين ٢٦ و٢٩ من وجود مساحة مخصصة لإنشاء حديقة ولكن تم تركها بلا أى اهتمام من قبل جهاز المدينة حتى أصبح سكان المنطقة يلقون القمامة فيها.



وأضاف عبد الهادي جمعة أنه لم يتم تركيب انترلوك حول العمارة رقم ٢٦ وتم ترك غرف تفتيش الصرف الصحف بدون غطاء وهو ما ينذر بحدوث كوارث، لافتا إلى عدم وجود وسائل مواصلات لنقل السكان من الحي إلى داخل المدينة، فضلا عن عدم شعور الأهالي بالأمان لعدم وجود نقطة شرطة وهو ما تسبب في هجر بعض السكان لشققهم بهذا الحي المعدوم الخدمات.



وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلات رأفة بسكان المنطقة للعيش في أمن وأمان كباقي المناطق.



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