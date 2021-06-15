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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان بدر يشكون من غياب المواصلات الداخلية بالمدينة وعدم استكمال الانترلوك

صدى البلد

أرسل القارئ عبد الهادي جمعة شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من إهمال جهاز مدينة بدر بالقاهرة نتيجة عدم استكمال الانترلوك بالمدينة وعدم وجود مواصلات داخلية تربط بين بعض الأحياء وبعضها .


وقال جمعة في شكواه إن سكان الحي السابع منطقة "سي" بمدينة بدر يعانون من عدم اهتمام جهاز المدينة بالمنطقة حيث نعاني نحن سكان العمارتين ٢٦ و٢٩ من وجود مساحة مخصصة لإنشاء حديقة ولكن تم تركها بلا أى اهتمام من قبل جهاز المدينة حتى أصبح سكان المنطقة يلقون القمامة فيها.


وأضاف عبد الهادي جمعة أنه لم يتم تركيب انترلوك حول العمارة رقم  ٢٦ وتم ترك غرف تفتيش الصرف الصحف بدون غطاء وهو ما ينذر بحدوث كوارث، لافتا إلى عدم وجود وسائل مواصلات لنقل السكان من الحي إلى داخل المدينة، فضلا عن عدم شعور الأهالي بالأمان لعدم وجود نقطة شرطة وهو ما تسبب في هجر بعض السكان لشققهم بهذا الحي المعدوم الخدمات.


وطالب المسئولين بسرعة حل هذه المشكلات رأفة بسكان المنطقة للعيش في أمن وأمان كباقي المناطق. 


يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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