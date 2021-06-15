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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيارات

البيع بالبيتكوين.. إيلون ماسك يسمح للعملات الرقمية بشراء منتجات تسلا بشرط

صدى البلد

يظهر رئيس شركة تسلا ايلون ماسك ، كل فترة على الساحة الإعلامية ليطلق سيلا من التصريحات الخاصة بشأن العملة الرقمية بيتكوين ، بعد أن صرح قبل ذلك بضخ استثمارات لشراء العملة الرقمية، ثم قام بعد ذلك بسحبها وعدم القبول باستخدامها، بسبب مشاكل متعلقة بالبيئية .

 

وظهر ايلون ماسك مؤخرا ليعن مرة ثانية عن قبوله التعامل بعملة البيتكوين المشفرة ، قائلا تسلا ستستأنف قبول بتكوين كطريقة دفع لمنتجاتها بمجرد أن تتأكد من وجود استخدام معقول للطاقة النظيفة من قبل المعدنين بنحو 50% من إجمالي عمليات التعدين .

وقال ماسك في تغريده له أمس على موقع التدوينات الشهير تويتر أن استخدام الطاقة النظيفة بنسبة 50 % تقريبا في إنتاج البيتكوين سيكون معيارًا مقبولاً. 

 

من جانبه علق ماجدا ويرزيكا الرئيس التنفيذي لمدير الأصول الجنوب أفريقى SYGNIA  ، على تصريحات وتغريدات ايلون ماسك حول أسعار البيتكوين واصفا إياها بأنها تمثل تلاعبًا بالسوق وكان من المفترض أن تؤدي إلى تحقيق من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

 

ورفض ايلون ماسك الاتهامات بأنه كان يتلاعب بسعر البيتكوين مع التغييرات المتكررة ، مضيفا أن تسلا باعت حوالي 10 % مما تملكه من عملة بيتكوين الخاصة بها لإثبات أنه يمكن التخلص منها دون إحداث تغيير كبير في سعر العملة المشفرة.

 

يذكر أن ايلون ماسك ، قد طرح بيتكوين كخيار للسداد في شهر مارس الماضي، ولكن تم تعليق القرار مرة أخرى بعد أقل من شهرين، حيث أشار ماسك إلى تاريخ بيتكوين السيئ في التعامل مع البيئة.

 

وتقوم فكرة تعدين العملات الرقمية على استهلاك كميات هائلة من الطاقة في صيانة الشبكات وتخزين البيانات ومعالجة العمليات المعقدة في التعدين، وهو ما أثار انتقادات دعاة المناخ.

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