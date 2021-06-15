قبل انطلاقه بساعات .. 14 فيلما فى مسابقة السينما التسجيلية القصيرة

يشهد مهرجان الإسماعيلية الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة برئاسة الناقد عصام زكريا مشاركة 14 فيلما فى مسابقة الأفلام التسجيلية القصيرة وذلك فى الدورة التى من المقرر ان تنطلق غدا وتستمر حتى 21 يونيو الحالى.

نرصد فى التقرير التالى تفاصيل الأفلام التسجيلية القصيرة والتى تشارك بالمهرجان.

ويعرض فيلم “مدينة وامرأة” وهو تأليف وإخراج نيكولاس خورى وتدور أحداث الفيلم حول هز انفجار كبير بيروت في 4 أغسطس. اختفت كل معالم الحياة الإنسانية. تجوب امرأة المدينة بين المشاهد المروعة للمباني المدمرة والشوارع المهجورة المليئة بالركام والمعدن المتشابك المحترق.



أما يعرض فيلم “خلف حاجز إسمنتي شفاف” وهو من تاليف واخراج عمرو بيومى وتدور احداث الفيلم حيث انجذبت، من البداية، إلى الحضور القوي لشجرة صغيرة في شارعنا وبدأت في تصويرها كل يوم لمدة ثلاثة أسابيع. بمرور الأيام أصبحت هذه الشجرة بطلة فيلمي.



بينما يعرض فيلم “فيما بيننا” وهو من تاليف واخراج دوروتا بروبا وتدور احداث الفيلم حول صورة حميمية لثلاث علاقات مختلفة. قرر كل زوجين خوض مناقشة صادقة تبدأ بمجموعة من الأسئلة التي تبدو بسيطة، ثم ببطء، تنشأ مساحة لتبادل المشاعر والاعترافات الخفية.



كما يعرض أيضا فيلم “البحار” وهو تاليف واخراج كريسبين بلوتا وتدور أحداث الفيلم حيث ليس لدى البحار الأسطوري كابتن كرزيستوف بارانوفسكي ، ذوالثمانين عاماً، أي خطط لترك البحر. بدلاً من ذلك، يبذل قصارى جهده لبناء سفينة تدريب هائلة سوف تخدم الأجيال القادمة.



هيرتبيز

ويعرض أيضا فيلم “هيرتبيز” وهو من تاليف أوكتافيو جويرا وإخراج أوكتافيوجويرا، إليسا توريس وتدور احداث الفيلم حول تهب الرياح قوية على هيرتبيز، بيت (أليس) في فرنسا. ذلك الصيف سيكون الأخير لها هذا العام، بينما هو الأول لابن حفيدتها (داريو). بيت، وثلاث نساء، وطفل، والبحر.



بينما يعرض فيلم “أدعوك لإعدامي” وهو من تاليف وإخراج نينيو كيرتادزا وتدور أحداث الفيلم حينما أدرك الكاتب الروسي بوريس باسترناك (1890 – 1960)، أنه لن يستطع نشر روايته (دكتور جيفاجو) في الاتحاد السوفيتي، بسبب انتقادها لثورة أكتوبر، قرر تهريب عدة نسخ من مخطوطته خارج البلاد.



أما فيلم “لا تغني” من تاليف واخراج يردجي ميخالك وتدور احداث الفيلم حيث تعد فرقة بولي ريثمودو كوتونو واحدة من أهم الفرق الموسيقية في غرب أفريقيا. معظم عملهم كان أثناء الحكم الماركسي في بنين. هل كان الثمن الذي دفعوه مقابل استمرارهم في صناعة الموسيقى يستحق؟



بينما فيلم “عمي تيودور” من تاليف واخراج أولجا لوكوفنيكوفا وتدور احداث الفيلم بعد مرور 20 عاما، تعود المخرجة إلى بيت أجدادها، حيث مرت بأحداث مؤلمة، تركت بصمة عميقة في ذاكرتها إلى الأبد.





نايا – الغابة لها ألف عين

كما يعرض فيلم “نايا – الغابة لها ألف عين” من تاليف واخراج سيباستيان مولدر وتدور احداث العمل حول ذئب مراقب بنظام تحديد المواقع العالمي، يمشي من ألمانيا إلى بلجيكا. يتصدر أول ذئب يظهر في بلجيكا منذ قرن عناوين الصحف، ثم يختفي عن أنظار البشر. تحاول هذه اللقطات استكشاف العلاقة بين البشر وهذا الحيوان البري الأيقوني.



واما فيلم “كُشك الجنة للصحف والمجلات” من تاليف واخراج جيوفانا جيوفانيني، رودريجوبويكر وتدور احداث العمل في روتين يومي، يستعرض كشك الصحف حاضر البرازيل الذي تطبع بالشكل الحديث للعمالة غير المستقرة، حيث يتمسك مالكه، سيونيني بالإيمان الديني والأمل في أن تغير الحياة دفتها عن طريق اليانصيب.



بينما يعرض فيلم “1001 محاولة ليكون محيطاً” من إخراج وانغ يويان وتدور احداث الفيلم حيث يعد فيلم تجريبي يعكس تجربة عد القدرة على رؤية العالم بإدراك عميق. يتكشف السرد، المكون من أحداث صغيرة من فيديويبعث على الشعور بالرضا، بطريقة معينة من خلال الإشارة إلى النشوى والقليل من الموسيقى.



اما فيلم “أوركسترا من أرض الصمت” من إخراج لوسيا كاشوفا وتاليف ميشال كاشاك ، باربورا بودناروفا ، لوسيا كاشوفا وتدور أحداث الفيلم حول مارزيا عازفة كمان في أول أوركسترا أفغاني يتألف من النساء. نتابع من خلال عينيها الواقع اليومي للفتيات في الأوركسترا. وبرغم تحسن الأوضاع في أفغانستان إلا أن عزف الموسيقى لازال أمراً غير مقبولاً، خاصة للنساء.



بينما فيلم “البلوغ” من تاليف وإخراج إلينا كوندراتيفا وتدور احداثه حول إنا مطلقة، في الخمسينات من عمرها، تعمل قابلة ومتخصصة في الولادة الطبيعية. برغم إنجازاتها لا إنا بالسعادة. يحاول أطفالها الأربعة مساعدتها على التغلب على وحدتها من خلال البحث لها عن حبيب.

ستورجيتنيا

كما يعرض فيلم “ستورجيتنيا” وهو من تاليف واخراج هوفيج هاكوبيان وتدور الاحداث في يريفان، يسير الرجال والنساء في منجم ملح أفان، على عمق 230 متر تحت الأرض، حتى يتنفسوا بسهو لة. تحدد الأنشطة البدنية والاستشارات الطبية إيقاع العالم السرمدي لهذا المركز الطبي تحت الأرض، حيث تتقاطع الحياة وتُسرد القصص.