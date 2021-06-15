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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل.. الدول العربية تدعو مجلس الأمن للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية

طالبت الدول العربية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، للاجتماع لبحث أزمة سد النهضة الإثيوبي، لما يشكله من ضرر على الأمن المائي لمصر والسودان.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط، إن الجامعة العربية كلفت لجنة في الأمم المتحدة لتنسيق العمل مع المجموعة الدولية بشأن سد النهضة، مضيفًا أن هناك توافق عربي على اعتبار أن الأمن المائي لمصر والسودان جزء من الأمن القومي العربي”.

وتابع: لمست دعما عربيا واضحا وقويا لمصر والسودان باعتبار أن أمن الدولتين جزء من الأمن القومي العربي.

وفيما يخص الأوضاع في غزة وفلسطين، أكد أبوالغيط دعم الجامعة العربية لأي جهد مصري أو عربي أو دولي لإعادة إعمار قطاع غزة.

تابع: الاجتماع التشاوري العربي تناول ملف جائحة كورونا وضرورة حصول 150 مليون عربي على اللقاح”.

كان وزير الخارجية سامح شكري قد أكد خلال اجتماع لوزراء الخارجية العرب بالعاصمة القطرية الدوحة، أن إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق؛ يخالف قواعد القانون الدولي.

وأطلع وزير الخارجية، نظرائه العرب على جهود ‫مصر‬⁩، مبرزا إرادتها الصادقة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم؛ يراعي مصالح الدول الثلاث.

شكري أمام "الخارجية العرب": إصرار إثيوبيا على الملء دون اتفاق يخالف القانون الدولي

شكري يلتقي نظيريه الاردني والعراقي على هامش اجتماعات الجامعة العربية في الدوحة

الدول العربية مجلس الأمن سد النهضة السودان مصر الأمن القومي فلسطين غزة الأمم المتحدة

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