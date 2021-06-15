دراسة: الأطعمة السريعة تزيد من خطر إصابة الأطفال بالسمنة بنسبة 60%

توصلت دراسة جديدة عن مخاطر الوجبات السريعة من قبل باحثون في جامعة إمبريال كوليدج، إلى أن الأطعمة فائقة المعالجة مثل البيتزا المجمدة والمشروبات الغازية تشكل أكثر من 60 في المائة من السعرات الحرارية التي يستهلكها الأطفال.

اضرار استهلاك الأطفال لـ الوجبات السريعة والمشروبات الغازية





وتابع الباحثون، أن الوجبات السريعة تعرض الأطفال لخطر متزايد من السمنة في مرحلة البلوغ، والذين يقولون إن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل الضرر، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.





واعتمدت نتائج الدراسة ، على بيانات آلاف الأطفال في إنجلترا والتي نظرت في التأثير الصحي لاستهلاك الأطعمة والمشروبات الغازية التي يتم معالجتها بكثافة، وتتضمن أمثلة الوجبات السريعة وفائقة التحضير بعض الوجبات الجاهزة والبيتزا المجمدة والمشروبات الغازية والخبز المعبأ بكميات كبيرة.



واكتشف الباحثون، ان الوجبات السريعة وفائقة التحضير لا تشكل فقط نسبة عالية من الوجبات الغذائية للأطفال والذي يصل إلى 60 في المائة من السعرات الحرارية، ولكن كلما زادت نسبة استهلاكها زاد خطر الإصابة بالسمنة.



اضرار إستهلاك الأطفال لـ الوجبات السريعة والمشروبات الغازية





وأوضح الباحثون، أن أولئك الذين يتناولون الوجبات السريعة وفائقة التحضير لا يشعرون بالشبع مع هذه المنتجات ، مما يؤدي إلى زيادة الاستهلاك مقارنة بالأطعمة الصحية.



ويزعم باحثون، أن أنماط الأكل التي تم تحديدها في مرحلة الطفولة تمتد إلى مرحلة البلوغ، مما قد يضع الأطفال على مسار مدى الحياة للسمنة ومجموعة من النتائج الصحية الجسدية والعقلية السلبية بما في ذلك مرض السكري والسرطان.



ويقدم البحث دليلاً هامًا على الضرر المحتمل لاستهلاك الوجبات السريعة المصنعة بشكل كبير والتي غالبًا ما تكون رخيصة ومتاحة على نطاق واسع ويتم تسويقها بشكل كبير.



وقال البروفيسور كريستوفر ميليت مؤلف الدراسة ، إنهم شرعوا في استكشاف سبب ارتفاع معدلات السمنة بين الأطفال وتأثيرها على المدى الطويل؛ حيث تظهر النتائج أن واحد من كل خمسة أطفال يستهلكون الوجبات السريعة أى ما يعادل 78 في المائة من سعراتهم الحرارية من الأطعمة فائقة المعالجة.



وقالت الدكتورة إيزتر فاموس ، كبيرة المحاضرين الإكلينيكيين في طب الصحة العامة في إمبريال ، إنهم وجدوا علاقة بين استهلاك الوجبات السريعة فائقة التحضير والاستجابة للطعام غير الصحي، مما يسبب العديد المشكلات الصحية بما في ذلك زيادة الوزن أو السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري من النوع الثاني والسرطان في وقت لاحق من الحياة.



ووجدو الباحثون، ​​أن الأطفال الذين يتناولون الوجبات السريعة لديهم مؤشر كتلة جسم ووزن ومحيط خصر أعلى من أولئك الذين يتناولون نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا، وبحلول الوقت الذي بلغوا فيه من العمر 24 عامًا ، كان لدىهم مؤشر كتلة الجسم 1.2 كجم / م 2 أعلى ، ودهون الجسم أعلى بنسبة 1.5 في المائة وكان وزنها يصل إلى ثمانية أرطال.