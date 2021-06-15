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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لعدم سداد قسطين.. القضاء يؤيد سحب أرض في التجمع من مواطن

صدى البلد

رفضت المحكمة الإدارية العليا ، طعن مواطن ضد هيئة المجتمعات العمرانية ، يطالب بإلزامها قبول قسطين سعر قطعة أرض بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وقام بسداد القسطين الأول والثاني، ونظرا لظروفه لم يستطع سداد القسطين الثالث والرابع ، ثم فوجئ بإلغاء التخصيص لهذا السبب على الرغم من أنه حاول سدادها إلا أن الهيئة رفضت ، وأيدت المحكمة هذا الرفض ، وألزمت المواطن المصروفات القضائية .

وثبت للمحكمة ، أنه بتاريخ ٢٠٠٢ خصصت هيئة المجتمعات العمرانية للطاعن قطعة الأرض السكنية بمنطقة الإسكان العائلي بالتجمع الأول بمدينة القاهرة الجديدة، وقام باستلامها وسداد مقدم الحجز والقسطين الأول والثاني، إلا أنه لم يلتزم بسداد باقي الأقساط المستحقة في مواعيدها المحددة (القسطين الثالث والرابع المستحقين عام ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ ، وقد قامت الهيئة بمخاطبة الطاعن بخطاب مسجل لسداد كافة المتأخرات المستحقة على قطعة الأرض محل التداعي خلال ثلاثين يوما، إلا أنه لم يحرك ساكنا وظل على موقفه السلبي بعدم السداد .

وعليه قامت الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز ، وقامت بإلغاء تخصيص قطعة الأرض ، وتم إخطار الطاعن بذلك عام ٢٠٠٧ .

ورأت المحكمة ، يكون قرار إلغاء تخصيص قطعة الأرض محل التداعي قد بني على سبب صحيح، ومستندا لنص المادة (16) بند (3) من اللائحة العقارية الخاصة بالهيئة المشار إليها، والتي تجيز للهيئة إلغاء التخصيص في حالة عدم سداد قسطين متتاليين في المواعيد المحددة بالنسبة لما تم تخصيصه بالتقسيط، كواقعة التداعي .

المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا هيئة المجتمعات العمرانية المجتمعات العمرانية

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