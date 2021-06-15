عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة سكة سندوب بالمنصورة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تمكن الأجهزة الامنية بالدقهلية من ضبط شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الاثار بمنزلهما بمنطقة سكة سندوب بالمنصورة.  


كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ المدعو "محمد أ. ال. أ " 22 عاما ، بدون عمل ، ومقيم شارع " المدينة المنورة " المتفرع من شارع " سكة سندوب " دائرة القسم وذلك بقيام كلا من "عبدالرحمن. ع. ع. ع " 37 عاما، بدون عمل، و شقيقه محمد. ع .ع. ع " 31 عاما، مساعد صيدلي ، ويقيمان بذات العنوان ،بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل سكنهما.


وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من أربعة طوابق ، وبالدلوف داخل شقة الطابق الأرضي وتبين وجود حفرة " بعمق 7 متر تقريبا x بقطر 2 متر تقريبا " بصالة الشقة المشار إليها.


وبتقنين الاجراءات  أمكن ضبط المذكوران  وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وتم التحفظ على مكان الواقعة.


و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9066 إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .

الاجهزة الامنية ضبط سكة سندوب

موضوعات متعلقة

إصابة مسن صدمته سيارة على طريق سندوب أجا

ترشيحاتنا

تنفيذ حكم القتل في مؤسس خلية إرهابية بالسعودية

شاهد.. عروس تخبئ رجلا أسفل فستان زفافها والسبب غريب

حارس الترجي السابق: مواجهة الأهلي خارج التوقعات.. وهذه حقيقة التآمر على الزمالك

إصابة 17 فلسطينيًا في مواجهات مع الاحتلال بالقدس

وزير الخارجية القطري: مصر دولة محورية للوطن العربي كافة

فيديوجراف.. الربح بأقل مجهود .. متسولون حققوا ثروات على حساب الفقراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة نهاية العام 2021

السيسي يصدق على خمسة قوانين جديدة

تشييع جنازة شقيق الإعلامي أحمد شوبير

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات: لا أعلم شيئا عن داعش .. وحسن البنا أسس الإخوان بحثًا عن الحكم

شكري: إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق يخالف القانون الدولي

محمد حسين يعقوب أمام الجنايات.. 5 أسئلة فارقة و3 إجابات صادمة

ذلك ليس عبثا.. الجنايات توجه رسالة للشيخ محمد حسين يعقوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحلة محفوفة بالمخاطر سيرا على الأقدام للحج إلى المياه المقدسة.. فيديو

ست مصرية أصيلة.. قصة حب محمد صلاح وأم مكة بدأت بالمدرسة وظهرت في الملاعب

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

مايا مرسى تفتتح التدريب التفاعلي لمديرات النيابة بهيئة النيابة الإدارية

فيديو

سيارة سباق تدهس المتفرجين بعد خروجها عن مسارها.. شاهد آخر لحظاتهم

فيديو جراف| تفاصيل حالتهم .. فنانون يعانون من مشاكل صحية

خطر يهدد البشر.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي الجديد.. فيديو جراف

فيديوجراف.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: رسالة القيادة المصرية للجميع

عثمان المقدم يكتب: سيدى المعلم

كريم كوكب يكتب: سقوط «إريكسن».. الإنسانية في أبهى صورها

سمر فتحي تكتب: غُرابٌ.. علم البشر

د. نجلاء الجعفري تكتب: «سبورتيجا».. الرياضة كما يجب أن تكون

محمود البسيوني يكتب: التنمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

ريهام مازن

الهجرة العكسية للمدن الجديدة !

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

اﻟﻤﺰﻳﺪ