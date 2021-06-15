ضبط شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة سكة سندوب بالمنصورة
تمكن الأجهزة الامنية بالدقهلية من ضبط شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الاثار بمنزلهما بمنطقة سكة سندوب بالمنصورة.
كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ المدعو "محمد أ. ال. أ " 22 عاما ، بدون عمل ، ومقيم شارع " المدينة المنورة " المتفرع من شارع " سكة سندوب " دائرة القسم وذلك بقيام كلا من "عبدالرحمن. ع. ع. ع " 37 عاما، بدون عمل، و شقيقه محمد. ع .ع. ع " 31 عاما، مساعد صيدلي ، ويقيمان بذات العنوان ،بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل سكنهما.
وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من أربعة طوابق ، وبالدلوف داخل شقة الطابق الأرضي وتبين وجود حفرة " بعمق 7 متر تقريبا x بقطر 2 متر تقريبا " بصالة الشقة المشار إليها.
وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المذكوران وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وتم التحفظ على مكان الواقعة.
و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9066 إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .