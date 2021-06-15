ضبط شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة سكة سندوب بالمنصورة

تمكن الأجهزة الامنية بالدقهلية من ضبط شقيقين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الاثار بمنزلهما بمنطقة سكة سندوب بالمنصورة.



كان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية ، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ المدعو "محمد أ. ال. أ " 22 عاما ، بدون عمل ، ومقيم شارع " المدينة المنورة " المتفرع من شارع " سكة سندوب " دائرة القسم وذلك بقيام كلا من "عبدالرحمن. ع. ع. ع " 37 عاما، بدون عمل، و شقيقه محمد. ع .ع. ع " 31 عاما، مساعد صيدلي ، ويقيمان بذات العنوان ،بالتنقيب عن الآثار داخل المنزل سكنهما.



وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من أربعة طوابق ، وبالدلوف داخل شقة الطابق الأرضي وتبين وجود حفرة " بعمق 7 متر تقريبا x بقطر 2 متر تقريبا " بصالة الشقة المشار إليها.



وبتقنين الاجراءات أمكن ضبط المذكوران وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار ، وتم التحفظ على مكان الواقعة.



و تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/9066 إداري قسم أول المنصورة ، وجاري العرض على النيابة العامة .