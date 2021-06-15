مصرع وإصابة طفلين إثر انقلاب جرار زراعي في تمي الأمديد

لقي طالب مصرعه وأصيب شقيقه بكدمات متفرقة بالجسم إثر انقلاب جرار زراعي كانوا يستقلونه علي الطريق الفرعي ( الحصاينة -أبو الصير ) أمام قرية " أبوالصير " مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية .

وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول كلا من "محمد ممدوح أحمد زكي " 18 عاما، طالب، جثة هامدة و شقيقه " إبراهيم ممدوح أحمد ذكي " 16 عاما، طالب مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ويقيمان بقرية " الخلايفة " دائرة مركز السنبلاوين ( إدعاء حادث طريق ).

و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال المصاب قرر أنه أثناء إستقلالهما جرار زراعي قيادة الأول على الطريق الفرعي ( الحصاينة -أبو الصير ) وأمام قرية " أبوالصير " دائرة مركز تمي الأمديد.

إختلت عجلة القيادة بيد قائده ، ما أدي إلي إنحرافه وإنقلاب الجرار الزراعي على جانب الطريق ، ووفاة شقيقه وحدوث إصابته - ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال والدهما المدعو " ممدوح أحمد ذكي "59 سنة ، فلاح ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2948 إدارى مركز تمي الأمديد ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .