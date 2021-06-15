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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة طفلين إثر انقلاب جرار زراعي في تمي الأمديد

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

لقي طالب مصرعه وأصيب شقيقه بكدمات متفرقة بالجسم إثر انقلاب جرار زراعي كانوا يستقلونه علي الطريق الفرعي ( الحصاينة -أبو الصير ) أمام قرية " أبوالصير " مركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية .
وكان اخطارا قد ورد لمديرية امن الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة تمي الأمديد من مستشفي السنبلاوين العام بوصول كلا من "محمد ممدوح أحمد زكي " 18 عاما، طالب، جثة هامدة و شقيقه " إبراهيم ممدوح أحمد ذكي " 16 عاما، طالب مصابًا بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج ويقيمان بقرية " الخلايفة " دائرة مركز السنبلاوين ( إدعاء حادث طريق ).
و بانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال المصاب قرر أنه أثناء إستقلالهما جرار زراعي قيادة الأول على الطريق الفرعي ( الحصاينة -أبو الصير ) وأمام قرية " أبوالصير " دائرة مركز تمي الأمديد.
إختلت عجلة القيادة بيد قائده ، ما أدي إلي إنحرافه وإنقلاب الجرار الزراعي على جانب الطريق ، ووفاة شقيقه وحدوث إصابته - ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
وبسؤال والدهما المدعو " ممدوح أحمد ذكي "59 سنة ، فلاح ، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2948 إدارى مركز تمي الأمديد ، وجاري إستكمال الفحص والعرض على النيابة العامة .

طالب مصرعه جرار زراعي مركز

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